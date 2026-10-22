Los espejos y los cuadros han pasado de moda: ahora brillan estas cuatro tendencias en los salones en 2027

Los tejidos de gran formato aportan textura, calidez y ayudan a reducir el eco en el salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años, la receta para decorar la pared principal de la casa era siempre la misma: colgar un conjunto de cuadros o poner un espejo grande para dar más luz. Sin embargo, la decoración ha cambiado por completo. El estilo frío y plano ha quedado atrás para dar paso a una idea más viva: ahora la propia pared es la protagonista de la estancia gracias a sus texturas y materiales.

Este cambio nace de las ganas que tenemos todos de sentir la casa más acogedora y tranquila. Frente a pasar tantas horas mirando pantallas, decorar con madera, telas naturales o materiales con relieve nos conecta con lo natural y hace que la casa sea un refugio mucho más cálido, todo ello sin tener que meternos en obras complicadas.

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Cuatro alternativas para el salón

Las nuevas tendencias proponen cambiar las galerías de marcos de toda la vida por ideas con relieve que dan volumen y personalidad a la habitación. Se trata de apostar por superficies con textura que captan la luz y transforman las paredes en verdaderas obras de arte. Estas son las cuatro opciones que más triunfan:

Un revestimiento vertical de suelo a techo que estiliza la pared y transmite sensación de hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tapices y tejidos artesanales de gran tamaño: Las piezas hechas a mano con lana, lino o hilo de algodón regresan con fuerza. Al ser suaves, rompen la frialdad de los muebles modernos y ayudan a que la habitación no tenga tanto eco.

Paneles y listones de madera: Poner listones de madera verticales desde el suelo hasta el techo es un recurso muy utilizado. Logran que la sala parezca más alta y transmiten una sensación instantánea de hogar y calidez.

Paredes con plantas y jardines verticales: Integrar la naturaleza dentro de casa aporta frescura y mucho color. Se pueden usar estantes flotantes con plantas trepadoras o pequeños muros vegetales, siempre que la zona tenga suficiente luz y ventilación.

Platos de cerámica y piezas de mimbre: Combinar en la pared platos artesanales de barro, elementos de mimbre o piezas cerámicas con relieve crea un juego visual muy bonito. La clave está en elegir bien las formas y los colores para no recargar.

Incorporar vegetación en la sala de estar suma frescura y un toque natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Decorar con relieve no es solo una cuestión de estética, sino también de comodidad. Muchas viviendas modernas sufren de eco porque tienen espacios abiertos y paredes completamente lisas. Al colocar materiales con textura —como la madera, la tela gruesa o la cerámica—, las paredes absorben mejor el sonido y la estancia se vuelve mucho más silenciosa y agradable. Además, estar rodeados de elementos naturales como la madera o las plantas nos ayuda a desconectar y a reducir el estrés del día a día.

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Sumarse a esta idea no significa tirar a la basura los cuadros familiares ni cubrir de madera todas las paredes de la casa. Los decoradores sugieren elegir solo una pared principal —casi siempre la de detrás del sofá o la del televisor— y convertirla en el punto fuerte de la estancia.

Para que el espacio siga sintiéndose amplio y tranquilo, lo mejor es usar colores suaves como el beige, la arena, el blanco roto o el verde oliva. Si mantienes los muebles de alrededor sencillos, la luz natural que entra por la ventana creará sombras suaves en los relieves de la pared, logrando un ambiente moderno, acogedor y equilibrado.

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