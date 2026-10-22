Los hermanos Benz-Salomon, Iván Farace y Rocky Kenneally, novedades para Copa de Naciones

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Madrid, 22 oct (EFE).- Los hermanos Aristot y Jonathan Benz-Salomon (Coventry), junto a Iván Farace (Agenais) y Rocklyn John Kenneally (Vulcanizados Álvarez El Salvador) son las grandes novedades en la convocatoria de la selección española de rugby XV para empezar a preparar la Copa de Naciones.

Los citados se concentrarán del 26 al 29 de octubre en Bonalba (Alicante), para iniciar el trabajo ante la competición, en la que España se medirá a potencias de primer nivel como Uruguay (sábado 7 de noviembre en el Estadio Nacional Complutense), Chile (sábado 14 en el estadio Ontime Butarque de Leganés) y Samoa (sábado 21 de noviembre en el Estadio Ciudad de Málaga.

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Según informó la Federación Española de Rugby (RFER), la gran novedad en la convocatoria del técnico argentino Pablo Bouza es la presencia de los hermanos Aristot Benz-Salomon y Jonathan Benz-Salomon (Coventry RC), refuerzo de mayor impacto en la primera línea del combinado nacional.

También se suman a Los Leones Iván Farace (SU Agenais) y Rocklyn John Kenneally (Vulcanizados Álvarez El Salvador), internacionales en el último Mundial sub-20.

La FER señaló que la concentración permitirá al staff técnico probar la incorporación de nuevos perfiles y sentará las bases del equipo, al que en las próximas semanas se irán incorporando progresivamente nuevos jugadores procedentes de ligas internacionales para completar la preparación específica.

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Lista completa de jugadores convocados:

Gauthier Minguillon (Vulcanizados Álvarez El Salvador)

Diego González (Vulcanizados Álvarez El Salvador)

Matheo Triki (Vulcanizados Álvarez El Salvador)

Rocklyn John Kenneally (Vulcanizados Álvarez El Salvador)

Martiniano Cian (VRAC Quesos Entrepinares)

Gabriel Vélez (VRAC Quesos Entrepinares)

Álex Saleta (VRAC Quesos Entrepinares)

Raúl Calzón (VRAC Quesos Entrepinares)

Beltrán Ortega (VRAC Quesos Entrepinares)

Santiago Ovejero (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores)

Imanol Urraza (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores)

Vicente Boronat (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores)

Pablo Pérez (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores)

Iñaki Mateu (Recoletas Salud Caja Rural Burgos Aparejadores)

Matthew Foulds (UE Santboiana)

Pau Aira (Barça Rugbi)

Valentino Rizzo (Complutense Cisneros)

Alejandro Laforga (Complutense Cisneros)

Antonio Suárez (Silicius Alcobendas Rugby)

Yago Fernández (Silicius Alcobendas Rugby)

Ignacio Piñeiro (Inversus Liceo Francés)

Lucas Santamaría (Inversus Liceo Francés)

Estanislao Bay (Cajasol Real Ciencias Sevilla)

Álvar Gimeno (RC Valencia)

Bautista Güemes (CP Les Abelles)

Iván Farace (SU Agenais - Francia)

Aristot Benz-Salomon (Coventry RC - Inglaterra)

Jonathan Benz-Salomon (Coventry RC - Inglaterra)

John Wessel Bell (Harlequins RC - Sudáfrica). EFE