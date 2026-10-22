Los discos de la semana: veinte años de 'Back to black', el legado vivo de Amy Winehouse

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Madrid, 22 oct (EFE).- Han pasado quince años de la muerte de Amy Winehouse y veinte del lanzamiento de uno de los discos más importantes de su carrera, 'Back to black', que esta semana llega en una reedición por su aniversario. A la reina del soul le acompañan las novedades de John Legend, Viva Belgrado y Paulo Londra entre otras.

El alma de Amy Winehouse se respira y se escucha a través de su "soul". Para demostrarlo Universal trae este disco que celebra el 20 aniversario de la publicación inicial de 'Back to black', con temas tan subrayados en la historia de la música como el single homónimo, 'Rehab' o 'You Know I’m No Good' entre otros.

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Esta edición incluye tres CDs diferentes: el primero se trata del disco completo; el segundo incluye caras B, temas extra y demos de las canciones del disco; y el tercero un directo inédito desde Paradiso, Ámsterdam, tocado el 8 de febrero de 2007.

Los cordobeses Viva Belgrado abandonan el firmamento y se acercan al río con su quinto disco que sucede a 'Cancionero de los cielos'. 'Mientras el Guadalquivir fluye y fluye y fluye' toma de referencia el río que atraviesa su ciudad para hablar del paso del tiempo, los procesos cíclicos, la celebración de la amistad y el peso del pasado.

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También desde Córdoba, pero esta vez desde la Córdoba argentina, llega el cantante Paulo Londra con su tercer álbum de estudio, quien, al contrario de los españoles, no suelta el cielo. Este es un trabajo en el que el hip-hop y el reggae destacan por su carácter genuino y por la propia paz actual del artista que le hacen distanciarse de los dejes más artificiales o robóticos de sus anteriores trabajos.

A pesar de no aparecer como álbum a dos voces, lo cierto es que este nuevo disco del británico John Legend ha sido creado enteramente junto al estadounidense Pharrell Williams, quien canta además en seis de las dieciséis canciones del disco. La obra se ensalza como una oda a "la música negra", inspirada por artistas como Nina Simone, Nat King Cole y Marvin Gaye; un trabajo alejado del habitual registro del británico, con puro soul, gospel, doo-woop e incluso afro-beat y hip-hop.

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La artista tailandesa LISA ya se ha granjeado su propio éxito internacional fuera del grupo de kpop que la convirtió en fenómeno, Blackpink. Ahora llega con su primer trabajo tras su último álbum de estudio 'Alter Ego', un EP de seis canciones sin colaboraciones donde vuelve a destacarse como una diva del género.

La formación de ocho músicos liderada por Johnny Cifuentes regresa con este disco que celebra su 50 aniversario. El álbum, grabado en su concierto realizado en la sala La Riviera de Madrid en marzo de 2024, incluye todos sus clásicos, con colaboraciones con artistas como Coque Malla y Jorge Ilegal.

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Tras su paso por la última edición de Operación Triunfo en la que quedó en el cuarto puesto, Guille Toledano publica su primer disco de estudio compuesto por once canciones que repasan su vida, desde su pasado ligado al tiempo que pasó como cocinero, su presente como artista emergente y su esperado futuro dentro del mundo de la música.

El madrileño Jairo Zavala regresa con su onceavo álbum de estudio como Depedro. En esta ocasión viaja a Ciudad de México no solo para la producción del disco, donde lo ha grabado, sino también para crear el sonido de 'Furia y calma', que combina el rock con toques de música mexicana.

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La estadounidense regresa con su cuarto álbum de estudio tras 'Me Again' donde demuestra todo su potencial como cantautora. Desde detrás de bambalinas, ha escrito varios temas para Bruno Mars, Charli XCX, Katy Perry y Olivia Rodrigo entre otros. En este nuevo disco demuestra su calidad lírica en una mezcla de baladas y pop-rock.

El guitarrista de la histórica banda de metal Black Sabbath regresa más de dos décadas después de su anterior trabajo 'Fused' (2005) con un disco en el que tanto el artista como el resto de sus colaboradores de producción -entre quienes se encuentran el guitarrista de Queen Brian May-, "no intentan demostrar nada", tan solo disfrutar del sonido del metal. EFE

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