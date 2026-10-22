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Las infecciones de transmisión sexual frenan su escalada, aunque siguen en niveles altos

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Madrid, 22 oct (EFE).- Las infecciones de transmisión sexual (ITS) frenaron en 2025 la escalada de los últimos años, aunque siguieron en niveles elevados: la gonorrea se estabilizó con 37.467 casos, la sífilis bajó ligeramente hasta los 11.879, mientras que la clamidia continuó al alza, con 44.511 diagnósticos, un 3,8 % más que el año anterior.

Así se desprende del informe "Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España, 2025", publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III, que constata una ralentización del crecimiento de estas infecciones tras años de incrementos sostenidos, e incluso en algunos casos se observan leves descensos.

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El estudio mantiene el predominio de las ITS entre los hombres, que representaron el 84,3 % de los diagnósticos de gonorrea, el 87,6 % de los de sífilis, el 98,6 % de linfogranuloma venéreo (LGV) y el 53,7 % de clamidia.

Por edades, la mayoría de los casos se concentraron entre los 25 y 34 años, aunque los menores de 25 representaron el 35,8 % de los diagnósticos de clamidia y el 20,3 % de los de gonorrea.

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La gonorrea, que llegó a crecer a un ritmo anual del 36 % entre 2020 y 2023, muestra ahora signos de estabilización, con 37.467 casos, apenas diez más que en 2024.

La tasa de incidencia desciende ligeramente, de 77,04 a 76,26 casos por cada 100.000 habitantes, después de dos décadas de aumentos.

El 84,3 % son hombres, sobre todo entre los 25 y 34 años (444,24/100.000 habitantes), seguidos del grupo de entre 20-24 (313,64). En las mujeres, el mayor número es en ese último grupo (117,97).

La media de edad al diagnóstico es de 32 años, aunque ellas son más jóvenes.

Por comunidades autónomas, las tasas más elevadas se dan en Cataluña (155,96), Madrid (129,58), País Vasco (75,81) y Canarias (70,88), mientras que las más bajas se dieron en Asturias (2,39), Aragón (11,43) y Extremadura (14,05).

La sífilis cerró 2025 con 11.879 casos, 85 menos que en 2024, lo que hizo que la tasa de incidencia de 24,61 pasara a 24,18/100.000 habitantes.

El 87,6 % son hombres y su tasa de incidencia (43,20) multiplica por más de siete la de las mujeres (5,89).

La media de edad se sitúa en 37 años, aunque es más baja en las mujeres (33 frente a 37 años) y casi seis de cada diez positivos (58,3 %) tiene de 25 a 44 años.

Cataluña (34), Madrid (30,34), Canarias (30,28) y Baleares (29,12) tuvieron las mayores tasas. Castilla-La Mancha (7,01), Aragón (7,91) y La Rioja (10,10), las menores.

También se notificaron diez casos de sífilis congénita precoz, los mismos que en 2024, correspondientes a siete niños y tres niñas diagnosticados en los primeros meses de vida.

Por comunidades, despunta Cataluña (195,90), seguida del País Vasco (137,62), Navarra (128,24) y Canarias (108,77). Las tasas más bajas se dieron en Aragón (8,50), Castilla-La Mancha (19,80) y Castilla y León (23,36).

El linfogranuloma venéreo (LGV) registró 1.824 casos en 2025, un descenso del 10,5 % respecto a 2024, mientras que su tasa de incidencia pasó de 4,68 a 3,93.

Es la infección con mayor predominio masculino: el 98,6 % de los diagnósticos correspondieron a hombres frente a solo 26 casos en mujeres.

La media de edad es de 36 años, con más incidencia entre los 25 y 34 (12,74 casos por 100.000 habitantes), seguidos de los 35 a 44 (9,51).

Las tasas más elevadas se dan en Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco.EFE

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