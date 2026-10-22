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La patronal de la construcción exige "moderación y luces largas" ante crisis de vivienda

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Logroño, 22 oct (EFE).- La patronal española de la construcción exige a las principales fuerzas políticas "moderación y luces largas" para abordar la crisis de la vivienda, que entiende que pasa por un pacto de Estado en este ámbito para equilibrar la oferta y la demanda y modificar la ley del suelo.

Así lo ha explicado el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, en un encuentro informativo previo a la reunión en Logroño del Consejo Ejecutivo de esta organización empresarial, representativa del conjunto de la industria de la construcción en España.

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Fernández Alén ha añadido que existe un déficit importante de falta de vivienda por la situación de la actual normativa de suelo, cuya modificación daría a los empresarios "seguridad y certeza" a la hora de invertir en la construcción.

Si se están creando en el entorno de 340.000 hogares al año, no se pueden estar construyendo 95.000 viviendas y se debiera de llegar a una velocidad de crucero de entre 150.000 a 180.000 para equilibrar la oferta y demanda, ha precisado.

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Para ello, ha recalcado, hace falta "un pequeño impulso por parte de las administraciones públicas que, en muchas ocasiones, no vemos"; además de una modificación de la ley del suelo.

Para la patronal de la construcción, ha explicado, la modificación de esta norma pasa por subsanar su artículo 55, de manera que no sea preciso retrotraer todas las actuaciones diez años por falta, por ejemplo, de un documento formal o un error administrativo en la documentación para acometer una promoción de vivienda.

El PSOE, PP y PNV han planteado la modificación de este artículo, pero de forma distinta, por lo que Fernández Alén ha apelado al necesario entendimiento, ya que es una cuestión "puramente jurídica y técnica", que puede ayudar a agilizar la construcción de vivienda en España.

Con carácter general, ha insistido en su llamamiento a las principales fuerzas políticas a alcanzar un pacto de estado en materia de vivienda, dado que la falta de este recurso es "un problema importante y transversal, que afecta a personas de derechas, izquierdas y centro".

En su opinión, la construcción de vivienda protegida también es necesaria para facilitar el acceso a la misma, pero es preciso seguridad jurídica y certeza para poder acometer nuevas promociones, además de facilidades administrativas y una reducción en la fiscalidad, dado que el 30 % de la obra nueva corresponde a impuestos.

La falta de mano de obra también es un asunto que preocupa a esta organización empresarial a la hora de acometer nuevas inversiones en vivienda, lo que entiende que debe formar parte de este pacto de Estado. EFE.

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