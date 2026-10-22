La oferta de vivienda en venta cae un 9 % y solo siete capitales presentan aumentos

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Madrid, 22 oct (EFE).- La oferta de viviendas en venta se ha reducido un 9 % durante el tercer trimestre de 2026 y solo en siete capitales -con Valencia y Madrid a la cabeza- ha aumentado en ese periodo, según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista.

La mayor subida se ha producido en la ciudad de Valencia, donde la oferta ha crecido un 15 %. Le siguen Madrid (14 %), San Sebastián (8 %), Ávila (7 %), Santa Cruz de Tenerife (3 %), Sevilla (2 %) y Barcelona (1 %).

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Aunque las subidas han sido mayoritarias en grandes mercados, el portal señala en un comunicado que la oferta se ha reducido un 5 % en Alicante y Bilbao. En Palma la caída ha sido del 2 %, mientras que en Málaga la oferta ha descendido un 1 %.

Todas las demás capitales tienen menos viviendas en venta que hace un año. El mayor descenso se ha producido en Palencia, con un desplome de la oferta que ha llegado al 43 %. Le siguen Ceuta (-39 %), Melilla (-37 %); Ourense (-32 %); Zamora (-32 %) y Jaén (-31 %). Con caídas inferiores al 30 % se encuentran Salamanca (-24 %); Valladolid (-23 %; Cáceres; Huesca y Segovia (-22 %, respectivamente).

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A nivel provincial, solo ha crecido la oferta en Madrid (8 %).

Las menores caídas se han producido en Valencia (-1 %); Santa Cruz de Tenerife (-2 %); Alicante, Las Palmas y Sevilla (-5 % en todas ellas). Palencia, por su parte, ha experimentado la mayor reducción de oferta, con una caída del 32 %, le siguen Salamanca (-25 %), Zamora (-25 %) y La Rioja (-24 %).

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Según explica Idealista, la oferta de vivienda en venta sigue reduciéndose en la mayor parte del país y el ritmo de caída se ha acentuado, del 7 % en el segundo trimestre de 2026 al 9 % en el tercer trimestre. Los grandes mercados, encabezados por Valencia y Madrid, registran crecimientos, mientras que las ciudades medianas y pequeñas siguen perdiendo oferta a un ritmo elevado.

"Los fuertes incrementos de precio en las grandes ciudades están alejando a compradores que no pueden asumir esos niveles, lo que reduce la presión sobre el 'stock' disponible y podría favorecer una cierta moderación de precios en esos mercados a medio plazo", ha afirmado el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta. EFE

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