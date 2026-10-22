La nueva película de 'Sentido y sensibilidad' y el debut de José Mota esta semana en cines

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Madrid, 22 oct (EFE).- Las novelas de Jane Austen siguen sin pasar de moda con la llegada de la nueva 'Sentido y sensibilidad' a las salas, en una semana en la que los estrenos llegan este jueves con motivo de la Fiesta del Cine y donde no faltara el terror con 'Clayface' y grandes debuts como la ópera prima de José Mota.

Georgia Oakley ('Blue Jean') trae la nueva versión de la novela de Jane Austen, esta vez protagonizada por Daisy Edgar Jones ('Normal People') y George MacKay ('1917'). La película cuenta la historia de las hermanas Dashwood cuando se ven obligadas a abandonar su finca de Sussex y a mudarse con un pariente lejano.

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El reparto lo completan Esme Creed-Miles ('Hannah'), Bodhi Rae Breathnach ('Hamnet') y Herbert Nordrum ('La peor persona del mundo').

El cómico y actor José Mota se estrena como director de largometrajes con esta película de comedia y drama protagonizada por él mismo. Situada en 1905, Mota se pone en la piel de Michi, un niño que, tras la violenta muerte de su padre cuando él tiene siete años, se convierte en un hombre fascista, violento y consumido por el rencor.

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Karra Elejalde ('Ocho apellidos vascos') toma el papel del padre de Michi mientras Olivia Molina ('Física o química') interpreta a Conchita, el amor de Mota en la película.

El cine continúa preparándose para la noche de Halloween y esta semana se estrena 'Clayface', basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre. Tom Rhys Harries ('El regreso de Ulises') es el encargado de interpretar a Matt Hagen, protagonista de Hollywood cuyo ascenso a la fama se ve truncado cuando las acciones de un jefe del crimen de la ciudad de Gotham lo deja horriblemente desfigurado.

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Este thriller que llega de la mano de Albert Pintó ('Malasaña 32'), cuenta el viaje de venganza de Luis Zahera ('As bestas') que en sus esfuerzos por vengar el asesinato de su hija, se ve enrevesado en una trama de corrupción, poder y crimen organizado, mientras el responsable de la muerte de la joven, un policía infiltrado interpretado por Roberto Álamo ('La piel que habito') intentará ocultar la verdad.

Del estudio que llevó a cabo 'Los mundos de Coraline' llega esta película sobre la fraternidad y hermandad. En ella, Prue McKeel, a quien pone voz Peyton Elizabeth Lee ('El club de los no herederos al trono') se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y peligrosos personajes para recuperar a su hermano. Acompañada de su compañero de clase, Jacob Tremblay ('La habitación'), Prue deberá salvar a su hermano y proteger al bosque de Wildwood.

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Ocho años después de su último largometraje, el cineasta surcoreano Lee Chang-Dong ('Burning'), regresa con este drama que se llevó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Venecia de 2026. El filme atraviesa la problemática de la lucha de clases a través de la historia de un trabajador despedido y su mujer.

Tras conquistar a los niños españoles a través de su serie de televisión y sus juguetes, Víctor Monigote ('La gallina turuleca') trae al cine la película de superhéroes infantiles Superthings. En este filme, tres amigos de sexto de primaria descubren un fragmento de la sustancia Kazoom que fusiona su aburrida ciudad con Kaboom City, el universo de los Superthings.

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El actor Brays Efe ('Paquita Salas') y la actriz, presentadora y cómica Ana Morgade ('Bajo el mismo techo') pondrán voz a dos de los Superthings que salvarán a la ciudad, Coin Coin y Lockdown.

Del aclamado director japonés Kiyoshi Kurosawa ('Cure') llega esta nueva película ambientada en el Japón feudal sobre la lucha de poderes. Cuando el señor Murashige Araki se rebela contra el tiránico Nobunaga Oda, queda aislado en su castillo por un asedio.

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Dirigida y protagonizada por Sacha Baron Cohen ('Sweeney Todd'), esta película recoge la vida de Ali G, un hombre que tras veinte años dedicados a llevar una vida basada en las drogas y el sexo descubre que su novia está embarazada de ocho meses.

Esta comedia dramática mexicana cuenta la historia de Olga una mujer solitaria que, por necesidad económica, se ve obligada a alquilar una habitación. En ese momento, un hombre se muda a su casa metiendo a escondidas a su hijo de nueve años en el piso.

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Camille Cottin ('La casa Gucci') lidera el reparto de este drama francés. Una tarde de verano, Suzanne, acompañada de sus dos hijos pequeños, visita de improviso a su hermana Jeanne. Pero su sorpresa es aun mayor cuando a la mañana siguiente, Suzanne desaparece tras dejar una nota a su hermana y abandonar a sus hijos.

Desde Canadá llega este drama que cuenta la historia de Sasha, de ocho años, y su familia de inmigrantes húngaros cuando se mudan a una nueva casa en la isla de Vancouver a finales de los años 90.

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A través de su voz grabada en casetes y las películas super8 de sus viajes, rodajes y festivales a los que acudía, Paco Rabal repasa su vida, anhelos y contradicciones 25 años tras su muerte.

Decidida a cumplir el mayor sueño de su hija, Sandra se enfrenta a las heridas del pasado y retoma el contacto con Roberto, el padre de Helena al que quiere conocer a pesar de que se alejara de sus vidas años atrás. EFE