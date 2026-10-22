Espana agencias

Kirian Rodríguez pide no buscar culpables ante la crisis y superar el bloqueo mental

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 22 oct (EFE).- El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, ha manifestado este jueves que la plantilla debe superar el bloqueo mental que le ha llevado a la actual crisis en LaLiga Hypermotion y ha recomendado no buscar culpables para salir cuanto antes de la difícil situación.

El centrocampista tinerfeño ha dicho en conferencia de prensa que los problemas se deben resolver "internamente, sin pegarnos tiros unos a los otros", y viendo dónde falla cada jugador para "mejorar".

PUBLICIDAD

Kirian ha reconocido que, tras la última derrota en casa ante el Castellón (0-3), y la reprobación de los aficionados que decidieron quedarse hasta el final -otros muchos se marcharon en el minuto 55-, las sensaciones son "duras", y nunca antes las había vivido en el club.

También ha aclarado que no le molestó su sustitución al descanso, y que entiende las protestas desde la grada.

Por otra parte, ha comentado que conoce desde hace doce años al actual entrenador, Juan Manuel Rodríguez, un técnico que les exige "competir", pero cuya principal premisa en la actual situación es que los jugadores superen el "bloqueo mental" que sufren, "y a muchos nos hace falta, aunque conmigo lo está consiguiendo".

PUBLICIDAD

Kirian no cree que la etiqueta que acompaña a Rodríguez de entrenador defensivo sea del todo cierta, "porque también le gusta jugar y juntar gente por dentro para asociarse".

Ahora bien, aunque su estilo sea muy diferente al de su predecesor en el cargo, Rubén de la Barrera, el jugador de Candelaria asegura que hay plantilla "para adaptarse a todo".

Con respecto a la situación "transitoria" del nuevo entrenador, como aseguró la entidad, se ha limitado a responder que será "decisión del club" si debe seguir hasta final de temporada o no.

"El club ha ido buscando cambios para encontrar esa tecla, y espero que den con ella", ha añadido.

Por otra parte, no entiende que haya inquietud por un posible descenso a Primera Federación "porque estamos en la jornada diez", y ha recordado que la temporada anterior el Málaga alcanzó la Primera División tras pasar por los puestos de descenso al inicio del campeonato.

De la Real Sociedad B, rival del próximo sábado en el estadio de Gran Canaria, ha resaltado que esperan anular su fortaleza en la banda derecha, por donde construyen la mayoría de sus ataques.

Por último, ha sorprendido al admitir que no sabía que el próximo martes, día 27, el equipo amarillo debutará en la presente edición de la Copa del Rey visitando en Madrid a la RSD Alcalá, de Segunda Federación. EFE

rg/jmr/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de Cantabria, en el que Ana Blanco vive desde su retirada de la televisión

La histórica presentadora disfruta junto a su marido, Juan Carlos Bolland, de una etapa alejada de los focos

El pueblo de Cantabria, en el que Ana Blanco vive desde su retirada de la televisión

Mercado de Artesanía de Recoletos 2026: fechas, horarios y todo lo que puedes comprar en la feria hasta el 3 de noviembre

Cuero, bisutería, vidrio y textil se exhiben en un recorrido gratuito que también permite ver a los creadores trabajar en directo

Mercado de Artesanía de Recoletos 2026: fechas, horarios y todo lo que puedes comprar en la feria hasta el 3 de noviembre

Un hombre con discapacidad demanda a Correos por presunta discriminación laboral en Vigo: reclama a la empresa 600.001 euros

El demandante señala que ciertas “condiciones y requisitos discriminatorios” le impidieron participar en el proceso de selección en igualdad de oportunidades

Un hombre con discapacidad demanda a Correos por presunta discriminación laboral en Vigo: reclama a la empresa 600.001 euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

La escasez de queroseno se suma al desabastecimiento de alimentos en supermercados, mientras el Gobierno negocia con los transportistas una salida al conflicto

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

El caso del camarero y los 90.000 euros desaparecidos: el acusado logra revertir su condena a tres años de cárcel y termina absuelto de todos los cargos

El Tribunal Superior ha revocado la sentencia de la primera instancia ante la falta de pruebas concluyentes sobre el supuesto robo

El caso del camarero y los 90.000 euros desaparecidos: el acusado logra revertir su condena a tres años de cárcel y termina absuelto de todos los cargos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Ayuso pide “respeto” por Milei porque es un presidente “salido de las urnas” y ensalza su gestión: “Argentina es el país que más crece de toda Hispanoamérica”

Cómo funciona el voto por correo: quién lo recibe y quién lo custodia hasta que llega a las urnas

Un ciclista recibe una multa de 500 euros tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Circulación: iba con un motor eléctrico no homologado

España e Italia acuerdan poner fin a los controles fronterizos impuestos tras la crisis migratoria de Ceuta

ECONOMÍA

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona