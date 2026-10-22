Kessler, sobre Doncic: "Su inteligencia para el baloncesto es asombrosa"

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- El jugador de Los Angeles Lakers Walker Kessler destacó este miércoles su facilidad para adaptarse en el equipo tras su asombroso debut contra los Golden State Warriors y elogió la visión de juego de su Luka Doncic.

En su opinión, el esloveno "es muy listo. Es increíblemente inteligente. Su inteligencia para el baloncesto es asombrosa", indicó en una rueda de prensa posterior al encuentro.

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Kessler se alegró de que se haya notado la velocidad con la que corre la cancha en cada transición para recuperar y atajar la pelota. "Siempre he sido así. Creo que correr me mantiene concentrado en el juego", precisó.

Pese a sentirse "un poco nervioso" por su debut, en el que brilló aportando 26 puntos, dos menos que Doncic, máximo anotador del partido, se mostró "agradecido por cómo salió todo".

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"Cuando era más joven, definitivamente dejé que la presión y las opiniones externas influyeran en cómo me sentía. Pero creo firmemente en esta gran oportunidad", explicó.

"Cuando uno agradece sus bendiciones y da gracias, es muy difícil concentrarse en lo negativo cuando uno lo hace activamente", sentenció el estadounidense. EFE