JJ Redick se rinde ante Doncic por el triple desde media pista y elogia debut de Kessler

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redich, se rindió este miércoles ante Luka Doncic tras el triple desde medio campo del esloveno que cerró la mitad de partido y elogió el partido debut de Walker Kessler, en el arranque de temporada del equipo angelino en la NBA.

"Cuando (Doncic) tira de media cancha, especialmente cuando está plantado así y no hay un defensor enfrente, casi esperas que entre. Sé que por mi parte, incluso cuando era su compañero en los Mavs, perdí mucho dinero contra él. Así que lo espero dentro", indicó Redick en una rueda de prensa posterior al partido.

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El míster explicó que disponen de un sistema de multas basado en recaudar dinero por pequeños descuidos, como llegar tarde a las reuniones, para luego jugárselo todo tirando desde la mitad de la cancha en cada sesión de entrenamiento.

"Creo que, con diferencia, Luka es quien más ha ganado", agregó.

Redick destacó el debut de Kessler, aupado por el "gran trabajo" del equipo al "encontrarlo mientras corría a toda velocidad por el centro de la cancha", dijo.

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El exjugador de los Utah Jazz "entiende lo que esto significa (pertenecer a los Lakers) y la presión que conlleva. Creo que fue una buena declaración de intenciones por su parte", concluyó. EFE