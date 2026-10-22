Espana agencias

JJ Redick se rinde ante Doncic por el triple desde media pista y elogia debut de Kessler

Guardar

Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redich, se rindió este miércoles ante Luka Doncic tras el triple desde medio campo del esloveno que cerró la mitad de partido y elogió el partido debut de Walker Kessler, en el arranque de temporada del equipo angelino en la NBA.

"Cuando (Doncic) tira de media cancha, especialmente cuando está plantado así y no hay un defensor enfrente, casi esperas que entre. Sé que por mi parte, incluso cuando era su compañero en los Mavs, perdí mucho dinero contra él. Así que lo espero dentro", indicó Redick en una rueda de prensa posterior al partido.

PUBLICIDAD

El míster explicó que disponen de un sistema de multas basado en recaudar dinero por pequeños descuidos, como llegar tarde a las reuniones, para luego jugárselo todo tirando desde la mitad de la cancha en cada sesión de entrenamiento.

"Creo que, con diferencia, Luka es quien más ha ganado", agregó.

Redick destacó el debut de Kessler, aupado por el "gran trabajo" del equipo al "encontrarlo mientras corría a toda velocidad por el centro de la cancha", dijo.

PUBLICIDAD

El exjugador de los Utah Jazz "entiende lo que esto significa (pertenecer a los Lakers) y la presión que conlleva. Creo que fue una buena declaración de intenciones por su parte", concluyó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Nacen en España las primeras crías de torillo andaluz: el ave extinta en nuestro país hace 45 años que Andalucía trata de reintroducir

En septiembre llegaron al Zoobotánico de Jerez 18 ejemplares de esta especie procedentes de Marruecos. De dos hembras de este grupo han nacidos seis pollos

Nacen en España las primeras crías de torillo andaluz: el ave extinta en nuestro país hace 45 años que Andalucía trata de reintroducir

La región que se arrepintió de cambiar la hora dos veces al año y ha decidido no mirar atrás

Mientras los relojes españoles retrocederán una hora este domingo, una provincia canadiense vive su primer año con horario fijo, una decisión que algunos expertos empiezan a cuestionar

La región que se arrepintió de cambiar la hora dos veces al año y ha decidido no mirar atrás

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Además del precio promedio de los combustibles en España, ve los precios más bajos

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Susanna Griso, sobre la crisis de la vivienda: “He buscado casa en Barcelona y no la he encontrado. Lo he vivido en mis propias carnes. Es muy difícil”

La presentadora de ‘Espejo Público’ acudió este miércoles a ‘El Hormiguero’ para hablar de la situación política actual

Susanna Griso, sobre la crisis de la vivienda: “He buscado casa en Barcelona y no la he encontrado. Lo he vivido en mis propias carnes. Es muy difícil”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Tapa la cámara del móvil, huellas dactilares ocultas y dos líneas de teléfono: todas las medidas de seguridad que tomó Pedro Sánchez en su foto contra Milei

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Inmaculada Lova, la jueza que investigará a Sofía Puente: le obligaron a jubilarse por incapacidad en 2006 y sentó en el banquillo a Carlo Ancelotti

Milei, protagonista por un día de la precampaña para las elecciones generales del 29-N: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”

ECONOMÍA

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona