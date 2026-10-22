Intervienen 8.000 litros de gasolina para el petaqueo en Adra (Almería)

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Almería, 22 oct (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a una persona y ha intervenido cerca de 8.000 litros de gasolina que almacenaba en la cochera de una vivienda en Adra (Almería), mercancía que ponía en grave riesgo la vida de los vecinos por el peligro de incendio.

Según ha informado este jueves la Comandancia de Almería, la actuación se llevó a cabo el pasado 17 de octubre, cuando los agentes localizaron este punto de almacenamiento. El combustible estaba presuntamente destinado al abastecimiento de embarcaciones vinculadas a organizaciones criminales, dentro de la actividad de apoyo logístico conocida como petaqueo.

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La alta volatilidad de la gasolina y la acumulación de vapores en un entorno residencial generaban un riesgo de explosión con posibles consecuencias directas para las viviendas aledañas, por lo que la intervención ha evitado un grave peligro para la seguridad ciudadana.

Con esta operación, los dispositivos que la Guardia Civil mantiene de forma permanente en la provincia de Almería para combatir el petaqueo elevan su saldo anual. En lo que va de año, se han intervenido un total de 141.120 litros de combustible, 32 embarcaciones y 20 vehículos, sumando 55 personas detenidas o investigadas por su relación con esta actividad.

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El trabajo del instituto armado en este ámbito comprende la vigilancia del litoral, el control de transportes y la detección de puntos de suministro, actuaciones que requieren una estrecha coordinación entre unidades y que a menudo se producen de noche en zonas de difícil acceso.

La Guardia Civil ha recordado que la colaboración ciudadana resulta fundamental y ha instado a comunicar cualquier sospecha relacionada con el almacenamiento de combustible, movimientos inusuales de embarcaciones o actividad nocturna en zonas aisladas, lo cual puede hacerse de forma anónima a través del teléfono 062, su web oficial o la aplicación Alertcops. EFE

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