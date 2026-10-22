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Hallan cadáver en Niebla (Huelva) que podría ser el de un hombre desaparecido hace 15 días

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Huelva, 22 oct (EFE).- La Guardia Civil ha informado del hallazgo de un cadáver junto al arroyo de Lavapiés en el término municipal de Niebla (Huelva), que según los primeros indicios podría tratarse del vecino de esta localidad desaparecido el domingo 7 de octubre.

El cadáver, según han precisado, fue hallado en la tarde de este miércoles por una persona que lo comunicó a la Central de la Guardia Civil, por lo que se desplazaron al lugar varias patrullas.

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Los primeros indicios apuntan que pudiera tratarse del hombre desaparecido en Niebla, si bien se está a la espera de la realización de la correspondiente autopsia para verificar su identidad.

José Manuel Martín Bautista permanecía en paradero desconocido desde pasado día 7 cuando fue visto por última vez por la zona de la plaza de toros, en dirección a la cantera, y vestía vaqueros, deportivas y camiseta negra con sudadera.

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La desaparición fue denunciada el 14 de octubre por su hermana en dependencias oficiales de la Guardia Civil, activándose un dispositivo de búsqueda para su localización compuesto por Patrullas de Seguridad Ciudadana, Equipo Pegaso, Servicio Cinológico y Aéreo en coordinación con Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

Desde la Guardia Civil se solicitó, además, la colaboración de cualquier persona que pudiera aportar información relevante sobre su paradero o que la hubiera visto desde la fecha de su desaparición.

Desde el Ayuntamiento se precisó poco después de la desaparición que este hombre necesitaba medicación y se encontraba "completamente desorientado", por lo que era "fundamental localizarlo cuanto antes". EFE

lra/bfv/lml

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