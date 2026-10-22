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Feijóo muestra su apoyo a coruñeses y FCSE por la violencia contra el mitin de Abascal: "Galicia no es así"

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado su apoyo a los coruñeses y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) por la violencia que se desató ayer en la manifestación convocada contra el mitin del presidente de Vox, Santiago Abascal, en La Coruña. "Galicia no es así", ha exclamado.

"Todo el apoyo a los coruñeses y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se merecen esto", ha escrito hoy en su cuenta de X para respaldar a los ciudadanos de la ciudad gallega y a los agentes que ayer estuvieron conteniendo a los manifestantes que protestaban contra el acto electoral de Abascal en la plaza de María Pita.

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Feijóo ha advertido de que "en democracia la violencia no tiene cabida", después de que, tras los altercados que sucedieron por la mañana que dejaron varios heridos entre manifestantes y policías, se convocaran protestas por la tarde que también concluyeron con altercados.

Las protestas de por la tarde se convocaron bajo el lema "contra la represión policial" y "contra el fascismo". Así, colectivos nacionalistas --BNG, CIG, Galiza Nova y Erguer-- habían convocado una concentración a las 19.30 horas ante la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, y a las 20.00 horas, allí mismo, había hecho un llamamiento el grupo ultra Riazor Blues.

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Cuando ya la mayoría de las en torno a 2.000 personas que apoyaron las protestas se habían marchado, sobre las 21.15 horas, solo continuaban en la zona de los Cantones coruñeses sobre un centenar de manifestantes. La Policía empezó a disolver a los que quedaban usando porras y entre el lanzamiento de petardos e insultos contra las actuaciones policiales.

El grupo de manifestantes empezó entonces a correr y algunos de los que consiguieron librarse de ser inmovilizados en el suelo tumbaron contenedores y quemaron algunos. Además, utilizaron vallas de obra que había en la zona del Obelisco para hacer una especie de barricada, que obstaculizaba el paso de los vehículos policiales.

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