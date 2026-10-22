Feijóo elige a Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper como su 2 y 3 por Madrid

Madrid, 22 oct (EFE).- La diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el portavoz del PP Borja Sémper serán los números 2 y 3 al Congreso por Madrid, ha informado el partido de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado.
"El Partido Popular es un proyecto amplio en el que caben todas las sensibilidades", afirma el texto, en el que se define al PP como "una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos".
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Álvarez de Toledo y Sémper, añade, "representan formas distintas de entender España" y ambos han atravesado por diferentes etapas en el PP. EFE
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