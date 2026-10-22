Esperanza Aguirre dice que Sánchez merece los insultos de Milei por sus ataques a Ayuso

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Madrid, 22 oct (EFE).- La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "merece" los insultos que le profirió ayer el presidente de Argentina, Javier Milei, por los ataques que Sánchez dirige "todos los días" a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

A su salida de la Audiencia Nacional, donde ha declarado como testigo este jueves en el caso de corrupción Lezo, la expresidenta madrileña ha sido preguntada por su opinión acerca de las palabras de Milei, quien llamó "impresentable dictador" y "delincuente" a Sánchez este miércoles durante su visita a España.

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"Pues mire, como el presidente del Gobierno, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde no le puede responder, llamó corrupta a Isabel Díaz Ayuso, pues me parece que se lo merece", ha respondido Aguirre.

Cuestionada de nuevo por las palabras del mandatario argentino, Aguirre ha reiterado que estas son "menos importantes" que los de Sánchez hacia Ayuso y, ante la pregunta de si cree que Milei sería un buen presidente para España, ha contestado que él es "un buen presidente para Argentina".

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Sobre la recepción de la presidenta madrileña al mandatario argentino y el hecho de que ningún otro dirigente del PP se reuniera con él, Aguirre ha asegurado que ella "hubiera estado encantada" de tener una fotografía con él.

Ha dicho comprender que los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, no se hayan reunido con él por estar "en plena precampaña electoral" y por la "visión" que se tiene en España del mandatario latinoamericano, al cual, ha subrayado, ella admira "profundamente" y ha afirmado que le parece muy bien que Ayuso sí lo haya hecho.

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Preguntada por los insultos que Milei dirigió también a una periodista ayer, Aguirre ha dicho desconocer estos hechos y ha vuelto a referirse a los ataques de Sánchez a Ayuso.

La expresidenta madrileña también ha hablado sobre la gestión de la crisis de Ceuta y se ha preguntado por qué el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no dimite por haber permitido "la invasión de más de 80.000 personas" en la ciudad autónoma: "Esto es una vergüenza y tendrían que asumirse responsabilidades políticas", ha asegurado. EFE

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