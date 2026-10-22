El Tour femenino se apunta a la crono por equipos y al Puy de Dôme

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Luis Miguel Pascual

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París, 22 oct (EFE).- La crono por equipos, un terreno todavía inexplorado en el ciclismo femenino, se incorporará en 2027 al Tour de Francia, que comenzará en Leeds y acabará en el Puy de Dôme, otro monumento del ciclismo que suma a su historia.

El recorrido, presentado este jueves en París, incluye tres jornadas en Inglaterra, incluida la crono en Londres, tres etapas escarpadas, un 'sprint' y dos de alta montaña, la última de ellas en el mítico puerto del Macizo Central.

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"Buscamos que el ciclismo femenino persiga los mismos terrenos que el masculino. Lo llevamos haciendo años y seguimos esa ruta", indicó la directora de la carrera, Marion Rousse.

El Tour femenino no ha hecho más que crecer desde que en 2022 fue relanzado y los organizadores buscan nuevos retos. "Este año nos embarcamos en la crono por equipos, que obligará a las formaciones a prepararse a algo a lo que no están acostumbrados. Será un desafío para ellos", señaló.

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La edición comenzará en Leeds el 30 de julio, siguiendo los pasos del Tour masculino que ya comenzó en esa ciudad del norte de Inglaterra en 2014. "No puedo olvidar el gran éxito popular que tuvo entonces", recordó Rousse.

La salida tendrá lugar una semana después del Tour masculino, que también habrá comenzado en territorio británico, en Edimburgo. "Por vez primera, el Tour masculino y femenino comenzará en el mismo país fuera de Francia", dijo.

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La carrera pondrá rumbo a Manchester, sede de la Federación británica de ciclismo, meta de la primera etapa y salida de la segunda, que acabará en Sheffield, antes de recalar en la capital, que ya vivió el inicio del Tour masculino en 2007.

En las orillas del Támesis tendrá lugar una crono de 18 kilómetros que recorrerá algunos de los puntos más conocidos de la ciudad y que estará jalonado de pequeñas cotas que pondrán a prueba la potencia de las participantes.

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El tiempo lo dará la cuarta de cada formación en la meta y marcará las primeras diferencias en la general.

La caravana pondrá rumbo a Francia por el norte, con destino a Calais, que marcará el terreno escarpado con el que los organizadores cuentan con lanzar "una batalla sin cuartel".

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Solo la sexta etapa, con final en Bourges, parece destinada al 'sprint' y otorgará cierto reposo a las candidatas a la general que el año pasado encabezó la neerlandesa Demi Vollering.

Enseguida llegará lo más duro del recorrido, que se desarrollará en el Macizo Central y que comenzará con un primer ascenso en alto en La Loge des Gardes, 6,7 kilómetros al 7,1 % de pendiente.

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Hasta seis puertos y 3.000 metros de desnivel franquearán al día siguiente camino de Clermont-Ferrand antes de la etapa reina, con 3.840 metros de desnivel positivo repartidos en ocho ascensiones, la última, 11,3 kilómetros al 7,8 % al Puy de Dôme.

Esta cota llega después de haber ascendido otros monumentos del ciclismo. En 2022 acabó en La Planche des Belles Filles y luego siguieron el Tourmalet, el Alpe d'Huez, la Madeleine y, el año pasado, el Mont Ventoux.

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"¿Mi sueño? Que lleguemos a la última etapa con nueve segundos de diferencia en la general como el año pasado", asegura Rousse. EFE