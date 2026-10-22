El 'Rey' Salomón se va en blanco, pero se acerca al título de goleador en México

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México, 21 oct (EFE).- El venezolano Salomón Rondón se fue en blanco este miércoles en la derrota de su equipo, Pachuca; 1-2 ante Cruz Azul, pero dio un paso adelante en busca del título de goleador del Apertura del fútbol mexicano.

Una gran atajada del guardameta de los Azules, Andrés Gudiño y un fuera de lugar por poco margen impidieron que el 'Rey Salomón' anotara su decimocuarto tanto del campeonato, aunque con 13 se mantuvo cinco dianas encima del brasileño Juninho, del Pumas UNAM, su más cercano perseguidor.

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Con cuatro partidos por celebrar, el caraqueño tiene todo a favor para ser el mejor anotador de la liga, distinción que ya logró en el Clausura 2024.

Al terminar la decimotercera jornada, el campeón Cruz Azul llegó a 23 puntos, los mismos que las Chivas de Guadalajara, que ayer venció por 1-0 al Necaxa, y a cuatro del América, confirmado un rato antes como líder, al derrotar por 2-5 al Atlas.

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El colombiano Miguel Borja, Erick Sánchez, el uruguayo Brian Rodríguez, Alex Zendejas y Kevin Álvarez convirtieron por los azulcremas, que se confirmaron como el equipo de mejor ofensiva. El portugués Luis Esteves y el marroquí Ryan Mmaee descontaron por los Rojinegros.

Toluca bajó al cuarto escaño al empatar 2-2 con Tijuana y llegar a cinco partidos sin ganar. El uruguayo Federico Viñas y del brasileño Helinho, anotaron por los Diablos, en tanto el brasileño Elías Manoel y Yahel Padilla lo hicieron por Tijuana.

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Hoy, el Santos Laguna sumó su sexto triunfo consecutivo, 2-0 sobre los Pumas UNAM, con goles de Eduardo Aguirre y el argentino Franco Pardo, ambos en el cobro de penaltis, que el guardameta costarricense Keylor Navas no pudo detener.

Antes, el Monterrey goleó por 1-4 al Puebla y se metió en zona de clasificación a cuartos de finales al subir al séptimo lugar.

Ayer, San Luis venció por 2-1 a Querétaro; Atlante por 0-1 al Juárez FC y León por 0-2 al Tigres UANL.

El Apertura se reanudará con la jornada 14, del viernes al domingo próximos.

- Partidos de la decimocuarta jornada del Apertura mexicano:

Viernes 23-10: Necaxa-Juárez FC y Atlante-San Luis.

Sábado 24.10: León-Toluca, Monterrey-Guadalajara y Pumas UNAM-Tigres UANL.

Domingo 25.10: Atlas-Puebla, Querétaro-Cruz Azul, América-Pachuca y Tijuana-Santos Laguna.EFE

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