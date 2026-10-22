El paso de una dana deja lluvias de más de 50 litros de madrugada en La Palma y G. Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 oct (EFE).- El paso de una dana sobre Canarias ha dejado esta madrugada lluvias acumuladas de más de 50 litros por metro cuadrado en La Palma y en Gran Canaria, según datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, hasta las 7.00 horas (local) se habían registrado 59,6 litros por metro cuadrado en San Andrés y Sauces (La Palma), 53,2 en Tafira (Gran Canaria), 41,4 en Agüimes (Gran Canaria), 20,7 en el aeropuerto de esta última isla y 17,6 en El Pinar (El Hierro).

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El Gobierno de Canarias ha puesto en alerta este jueves a las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera ante las previsiones que apuntan a que se formarán en ellas tormentas que pueden descargar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En el caso de la vertiente oriental de La Palma, además, se podrían llegar a acumular 100 litros por metro cuadrado en el curso de doce horas, de acuerdo con el pronóstico de la Aemet, que tiene a las tres islas en aviso naranja desde las 8.00 de esta mañana.

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Esta madrugada fue necesario activar también un aviso de la misma categoría, naranja, en Gran Canaria en vista del agua que estaba descargando una tormenta en el norte de la isla, como reflejan los más de 50 litros recogidos por la estación de Tafira, en la zona alta del municipio de Las Palmas.

En este momento, solo están activos los avisos de nivel naranja para La Palma, El Hierro y La Gomera. En principio, la Aemet los mantiene hasta las 18.00 horas de este jueves. EFE

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