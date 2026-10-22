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El Maratón Alpino Madrileño genera un impacto económico de 138.000 euros

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Madrid, 22 oct (EFE).- La celebración del Maratón Alpino Madrileño y el Cross Alpino del Telégrafo durante su última edición los días 13 y 14 de junio de este 2026 generó un impacto económico directo en la población de Cercedilla y sus alrededores superior a los 138.000 euros, según recoge un estudio realizado por la Universidad de Córdoba.

Cercedilla absorbe el 94,35% del impacto generado por la celebración de esta competición organizada por la Agrupación Deportiva Marathon. El impacto económico para el municipio y alrededores ascendió a 138.374,67 euros, de los que 130.550,43 euros corresponden directamente a la población serrana madrileña que acoge la salida y la llegada de ambas pruebas.

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La distribución del gasto, de acuerdo con el estudio del profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba José Enrique Ramos Ruiz, se reparte principalmente en alojamientos (13,9%), restauración (40%), ocio (15%) y tiendas y supermercados (24,7%).

De las 870 personas objeto de estudio, resultante de la suma del máximo de participantes permitido por el Parque Nacional más personas de la organización, menos de una veintena son naturales o residentes en Cercedilla y más de un 92% del total son hombres.

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Casi el 98% de los participantes procedió de fuera, un porcentaje dentro del que hay que distinguir entre turistas deportivos, con necesidades de pernoctación, y excursionistas deportivos (87%), sin necesidad de las mismas. Entre los turistas, más de un 52% se alojó en hoteles de Cercedilla, y un 26% en apartamentos turísticos.

El estudio pone el foco en la gran cantidad de acompañantes que apoyan a los participantes en ambas pruebas, situando más de 1.600 personas desplazadas esos días en Cercedilla.

Los turistas deportivos gastaron un promedio de entre 79 y 84 euros por día, en función de su lugar de estancia, una cantidad que se incrementa hasta la horquilla 145-302 euros incluyendo a los acompañantes. A nivel de estancias completas, este impacto se mueve entre los 310 euros y los 340 por participante, mientras que por participantes y acompañantes oscila entre los 551 y los 1090 euros en función del lugar de hospedaje.

Los excursionistas deportivos que, sin necesidad de pernoctación, acudieron a ambas carreras se gastaron una media de 38,7 euros y 70,8 euros en el caso de participantes y acompañantes.

Más de un 95% de los encuestados mostraron un grado de satisfacción total con su participación, hasta un 92,8% recomendarán a otros su participación y un 68,1% repetirá su presencia sin ningún atisbo de duda, un porcentaje muy elevado en una prueba de unas características muy complejas por su altísima exigencia.

“Este estudio pone de manifiesto el enorme valor que tienen el MAM y el Cross Alpino del Telégrafo para Cercedilla, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también por su impacto económico y su capacidad para atraer visitantes. Estamos hablando de pruebas muy singulares, con recorridos de gran dureza y una exigencia física extraordinaria, que obligan a los participantes a afrontar un auténtico reto de montaña", declara el director de la prueba Juan Manuel Agejas.

La celebración en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama exige una organización especialmente cuidadosa y limita la participación a 400 corredores, precisamente para preservar el entorno natural.

"Que dos pruebas con estas características generen más de 130.000 euros de impacto económico en el municipio demuestra que es posible combinar deporte de alto nivel, respeto por la naturaleza y desarrollo económico local. Es un motivo de satisfacción y un estímulo para seguir apostando por un modelo de eventos deportivos sostenible, ligado al territorio y a la identidad de Cercedilla”, valora Agejas. EFE

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