Espana agencias

El Congreso saca a concurso por casi 1,6 millones el kit tecnológico de los diputados para la próxima legislatura

04/09/2019 Un móvil iPhone (izquierda) y una tableta iPad (derecha) de Apple. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE
04/09/2019 Un móvil iPhone (izquierda) y una tableta iPad (derecha) de Apple. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE
Guardar

El Congreso prevé gastar casi 1,6 millones de euros en el kit tecnológico que entregará a los diputados de la próxima legislatura, que, como en las anteriores, contarán con una tablet y un móvil de última generación cada uno, ambos de Apple, según consta en los pliegos de licitación aprobados por la institución.

Según estos pliegos, consultados por Europa Press, la previsión es invertir 1.598.510,43 euros, impuestos incluidos. De esta cantidad 655.360,2 euros (541.620,2 sin IVA) serán para la adquisición de 425 tabletas, mientras que 943.150,23 euros (779.463 sin IVA) se destinarán al contrato de suministro y el soporte técnico de 550 terminales móviles digitales.

PUBLICIDAD

En ambos casos se ha optado por procedimientos acelerados ante la necesidad de disponer de los dispositivos a la mayor brevedad posible para cubrir las necesidades de la que será la XVI Legislatura, que arrancará el 23 de diciembre con la constitución del nuevo Congreso que salga de las urnas el 29 de noviembre.

DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Las tabletas deberán disponer de un sistema operativo iPadOS 26 o superior, con una capacidad interna de almacenamiento de 256 GB, pantalla retina líquida, de 11 pulgadas y con resolución de 2.360 por 1.640 píxeles, con 264 píxeles por pulgada y con Multi-Touch y una cámara gran angular de 12 Mpx, entre otras características.

PUBLICIDAD

También deberán entregarse con funda de protección frontal, posterior y en las cuatro esquinas y con teclado que se conecte y alimente directamente de la tableta, a través de "Smart Connector", sin necesidad de utilizar Bluetooth para el emparejamiento. Todo ello con un mínimo de dos años de garantía.

En el caso de los móviles, su sistema operativo también deberá ser IOS 26 o superior, contar con una capacidad interna de almacenamiento de 512 GB, pantalla OLED de 6,3 pulgadas Super Retina XDR con resolución de 2.622 x 1.206 pixeles y una cámara principal de 48 Mpx con teleobjetivo. Además del cargador y el cable, tendrán que tener una funda transparente compatible con Magsafe y cristal de vidrio templado para la pantalla.

SEGUIR CON EL MISMO SISTEMA OPERATIVO

El Congreso justifica la elección, de nuevo, de terminales de Apple con el argumento de que las aplicaciones que desde hace varias legislaturas se ponen a disposición de sus señorías para el desarrollo de sus actividades parlamentarias se han realizado con el sistema operativo IOS/iPadOS.

"La incorporación de dispositivos con características técnicas esenciales diferentes originaría dificultades de uso y de compartición de información centralizada, así como con los sistemas desarrollados, obligando a duplicar el esfuerzo de desarrollo y posterior soporte y mantenimiento, al margen del coste económico que supondría", señalan los pliegos técnicos de licitación.

En este contexto, las empresas licitadoras deberán ser distribuidoras autorizadas de Apple y disponer del correspondiente identificador que las acredite como participantes en el programa de partners para la inscripción de dispositivos en el programa Apple Business, con objeto de que los terminales se puedan integrar con el sistema de gestión de dispositivos móviles (MDM) disponible en la Cámara, con el que actualmente se gestionan los dispositivos con sistema operativo iOS/iPadOS, para facilitar su gestión y configuración.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

El futbolista ha llegado al Hotel de la Reconquista de Oviedo a solo unas horas de recibir el premio de las manos de la princesa Leonor en el Teatro Clara Campoamor

Oviedo recibe a Messi y Antonella Roccuzzo entre gaitas y aplausos para los Premios Princesa de Asturias 2026

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

La duquesa de Montoro ha reaparecido en Madrid junto a Narcís Rebollo horas después de que su hija hablase por primera vez de su ruptura con el torero

Eugenia Martínez de Irujo lanza un dardo a Roca Rey en defensa de su hija Tana Rivera: “La pura verdad. Eso es lo que vale”

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muchos viajeros cometen este fallo al ir a otro país, un error que les puede dejar sin vacaciones

Una azafata de tierra lanza una advertencia a los viajeros que no cumplen este requisito: “Por desgracia, hay que negarle a la gente el embarque”

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Según adelantó ‘Cordópolis’ y ha confirmado ‘Infobae’, este jueves un soldado español sufrió un accidente que ha terminado con su vida

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

El capitán Nate McAndrew valoró a los infantes españoles durante el ejercicio bilateral Lisa Azul, celebrado en Rota y la Sierra del Retín en 2010, donde ambas fuerzas compartieron sesiones de tiro, convoyes y combate urbano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Muere un militar en Córdoba tras ser atropellado dentro de la base de Cerro Muriano

Cuando el capitán de los marines de Estados Unidos elogió a los infantes españoles: “Son tácticamente sólidos y muy profesionales”

Feijóo promete que las personas ciegas podrán “ejercer plenamente el derecho al voto y de forma secreta”, algo que hacen desde hace 19 años por una reforma del PSOE

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

El PSOE deja pasar las 48 horas que le dio el juez Pedraz para entregar los contratos de sus abogados y se escuda en el “secreto profesional” y la “confidencialidad”

ECONOMÍA

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Una mujer con incapacidad laboral total reclama una pensión a su padre millonario, dueño de más de 100 viviendas: ya probó en un juicio que es su hija biológica

Los bancos deberán devolver el dinero a las víctimas de estafa y reclamarlo después: el anticipo supondrá millones de euros

Siete aeropuertos del sur de Italia alertan sobre falta de combustible por las protestas de camioneros

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona