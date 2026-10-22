Dos heridos tras saltar desde una tercera planta por el incendio de su piso en Sevilla

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Sevilla, 22 oct (EFE).- Dos personas han resultado heridas de diversa consideración este jueves tras saltar a la calle desde una tercera planta, después de originarse un incendio en su vivienda de la barriada sevillana de Los Pajaritos.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que las primeras llamadas de alerta se han producido en torno a las 7:30 horas, indicando que estaba ardiendo un piso en la calle Mirlo de la capital andaluza.

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Antes de la llegada de los bomberos, dos personas saltaron a la calle desde la vivienda siniestrada, lo que les ha provocado varias fracturas que no han sido precisadas.

El 112 ha concretado que puede haber más personas afectadas en este suceso por inhalación de humo. EFE

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