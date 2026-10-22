Doncic, sobre el triple desde medio campo "Sabía que iba a entrar antes de lanzarla"

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Los Ángeles (EE.UU.), 21 oct (EFE).- El esloveno Luka Doncic ha afirmado que tenía confianza en que la pelota iba a entrar en el aro cuando lanzó desde media pista para anotar un triple que se convirtió en el más comentado del arranque de Los Angeles Lakers en la temporada de la NBA.

"Sabía que iba a entrar antes de tenerla en mis manos. Practico mucho ese tipo de tiros", indicó este miércoles el esloveno en una rueda de prensa al término del encuentro contra los Golden State Warriors, que se saldó por 127-105 en favor de los angelinos.

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La estrella angelina se mostró muy satisfecha por el desempeño y el potencial de la nueva era de los Lakers y se mostró en especial "muy impresionado" por el debut de su compañero Walker Keissler, quien anotó 26 puntos en su primer partido con los de oro y púrpura.

Doncic espera seguir aportando al equipo y aclaró la polémica desde su punto de vista con el rival Yaxel Lendeborg, con el que se vio visiblemente molesto durante el duelo.

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"Estaba diciendo tonterías. Pero yo intentaba ignorarlo. Esta temporada estoy intentando evitar las faltas técnicas. Fue la primera vez que no me pitaron doble falta técnica, porque no dije nada", explicó. EFE