De Falla a Bartók o Brahms: Granada reúne a los guardianes del patrimonio musical europeo

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Granada, 22 oct (EFE).- Más de una veintena de expertos y responsables de archivos musicales y bibliotecas de Europa analizarán en el simposio "Archivos de compositores del siglo XX", que se celebra en Granada, cómo se gestionan, custodian, organizan y difunden los legados de los grandes creadores de la música del siglo XX.

Esta encuentro, que se inscribe en el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y se celebra en el Palacio de Carlos V entre el 22 y el 23 de octubre, contará la participación del Bartók Archívum (Hungría), la Paul Sacher Stiftung (Suiza), la Sociedad Brahms y Brahms House (Baden Baden), la Biblioteca Nacional de Portugal, el Archivio Storico Ricordi (Italia) y el Fondo Leoncavallo (Suiza), entre otros.

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También participarán instituciones españolas como la Biblioteca Nacional de España, la Fundación Juan March, el Museu de la Música de Barcelona, el Archivo SGAE, la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo o la Fundación Jacinto.

A través de las intervenciones y experiencias compartidas por los profesionales de cada centro se abordarán las estrategias y retos fundamentales de la gestión de fondos musicales, desde la conservación preventiva y la descripción documental hasta los procesos de digitalización, investigación y difusión.

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Según ha detallado este jueves la Fundación Archivo Manuel de Falla, el acto de clausura incluirá la mesa redonda "Musical heritage: an European identity".

La conferencia contará con la participación de Jorge Chaminé, presidente y miembro fundador del Centre Europeo de Música (CEM), que debatirá sobre la música como elemento dinamizador de la identidad europea.

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Además, el sábado cerrará el programa el concierto de la Orquesta Bética de Cámara, dirigida por Michael Thomas y con la pianista Paula Coronas como solista. EFE