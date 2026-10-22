Condenado a prisión permanente por el asesinato y agresión sexual a su expareja en Girona

Guardar

Girona, 22 oct (EFE).- La Audiencia de Girona ha condenado a prisión permanente revisable, más 12 años, a A. M. T., el vecino de Girona de 33 años que en 2023 agredió sexualmente, robó de forma violenta y estranguló hasta la muerte a Carla Fernández, de 26 años, con quien había salido durante unos meses, años atrás.

La sentencia de la sección 3.ª, de la que ha sido ponente la magistrada Sonia Losada, en base al veredicto del jurado popular, le condena a prisión permanente revisable por el asesinato, con agravante de disfraz y atenuante de confesión, a 9 años por la agresión sexual y a 3 años por el robo con la atenuante muy cualificada de confesión.

PUBLICIDAD

Tras una semana de juicio y un día de deliberación, el tribunal popular consideró probado por unanimidad que la noche del 26 de julio de 2023 el acusado, con guantes y mascarilla, espero que Carla volviera de trabajar escondido en una puerta del rellano y al abrir la puerta del piso la atacó por detrás.

Ya dentro del piso le hizo hasta dos veces la técnica de artes marciales conocida como 'mataleón' para dejarla inconsciente.

Una vez inconsciente, la arrastró a su habitación donde la amordazó, la ató y la agredió sexualmente, antes de estrangularla para que no pudiera denunciarle.

PUBLICIDAD

El jurado aseguró que había creído la versión del fiscal Enrique Barata, sin conceder credibilidad al acusado, y pidió la prisión permanente revisable más 13 años, diez por la agresión sexual y tres por el robo violento.

El letrado Carles Monguilod en representación de Blanca Gutiérrez, madre de la víctima, como acusación particular, y las acusaciones de la Generalitat de Catalunya y del ayuntamiento se adhirieron a la petición, mientras la defensa, de la mano del letrado Manel Mir, avanzó que recurriría y pidió la pena mínima.

PUBLICIDAD

La sentencia destaca que el jurado no basó sus conclusiones exclusivamente en la declaración que el acusado hizo en la fase de instrucción, sino que fundó su convicción en "el acervo probatorio existente”.

Además, el acusado ha sido condenado a no acercarse a menos de 500 metros de la madre de Carla durante 10 años, y a 10 años de libertad vigilada.

PUBLICIDAD

En concepto de responsabilidad civil destaca “el fortísimo vínculo” que había entre la madre y la joven, y le condena a indemnizarla con 200.000 euros

También deberá indemnizar al padre con 130.000 euros, y a su pareja desde hacía cinco años con 9.000 euros.

El letrado Monguilod ha mostrado su satisfacción por que la sentencia recoge las penas solicitadas, mientras que Blanca Gutiérrez, la madre de Carla, ha dicho estar contenta por el sentimiento que se ha hecho justicia, teniendo en cuenta que nada devolverá la vida a su hija y quiere que este caso “cree un precedente para que vean que no sale tan barato matar a una mujer”.

PUBLICIDAD

La Audiencia de Girona dictó en 2025 la primera condena a prisión permanente revisable, más 15 años, al vecino de Campdevánol que en septiembre de 2022 torturó brutalmente a su pareja, Anna García, de 21 años, hasta matarla. EFE

Cgi/mg/ros