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Comín cumple ante la Junta Electoral y dice que su exilio acaba el domingo en Cataluña

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Madrid, 22 oct (EFE).- El exconseller catalán Antoni Comín, uno de los dirigentes independentistas encausados por el 'procés', ha asegurado este jueves, tras acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) en Madrid, que no volverá del "exilio" hasta el domingo, cuando regrese a Cataluña, y ha añadido: "hemos ganado".

El eurodiputado electo de Junts vivía en Bélgica desde 2017 y ahora ha regresado a España para cumplir con este trámite que le permite acceder a su acta como parlamentario europeo, una vez que se han levantado, gracias a la decisión del Constitucional, las medidas que podían haber supuesto su detención.

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Comín tenía que acudir en persona a la JEC para prestar el preceptivo acatamiento a la Carta Magna -que ha hecho "por imperativo legal"- y había sido citado para hoy por el máximo órgano electoral.

En declaraciones a los medios tras finalizar su comparecencia ante la JEC, ha señalado que si alguien pensó que citándole hoy "arruinaba" su anunciado regreso a Cataluña sería una "pataleta de mal perdedor".

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Ha subrayado que ha vuelto al Estado español en plena libertad y sin haber pasado "ni un segundo" por delante de un juez español. "Hemos ganado porque España ha estado utilizando todos sus recursos penales, políticos, de espionaje, durante nueve años para que no ocurriera esto que está pasando hoy", ha apostillado.

"España no quería que ningún miembro del Gobierno que organizó el referéndum del 1 de octubre pudiera volver libre al Estado español, pero yo ya he vuelto (...) y el domingo volveré a vivir en casa", ha agregado, antes de asegurar que el viaje a Madrid no es diferente a tantos otros que ha hecho durante estos últimos años a Roma o a París.

Ante la JEC, Comín ha prometido acatar la Constitución por "imperativo legal", fórmula a la que ha precedido con la frase: "con fidelidad al pueblo de Cataluña y al mandato del 1 de octubre".

Tras cumplir con el trámite de este jueves, Comín podrá incorporarse a la Eurocámara después de que el Tribunal Constitucional haya avalado la plena aplicación de la Ley de Amnistía a los condenados por el "procés". EFE

(foto) (vídeo)

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