Carmen Argudo, heroína de FAO: "En un barco es más difícil que te contraten al ser mujer"

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Madrid, 22 oct (EFE).- La pescadora artesanal valenciana Carmen Argudo, nombrada "heroína de la FAO", ha pedido "abrir mentalidades" y dejar de lado tabús sobre las barreras de las mujeres, para quienes todavía es "muy difícil" conseguir un contrato como pescadora si no cuentan con un barco propio o trabajan en el de algún familiar.

Argudo ha sido reconocida por las Naciones Unidas como una de las 100 heroínas de la FAO por su defensa de la pesca sostenible y de la igualdad en el sector.

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En una entrevista con EFE Agro por este reconocimiento, ha recordado sus orígenes, cuando comenzó ayudando en la embarcación familiar de su pareja en la costa de Gandía (Valencia).

Ahora lleva más de 30 años siendo pescadora y fue pionera en la captura del pez espada o del atún rojo, un trabajo que en ocasiones les llevaba hasta Baleares y se extendía durante varias jornadas.

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Desde sus inicios, Argudo ha defendido la pesca de artes menores como más sostenible y ha destacado la necesidad de una pesca que no sea agresiva, respete los cupos, las leyes y emita menos CO2.

"Nuestro arte de pesca es fijo, cuando vamos al atún rojo llevamos única y exclusivamente lo necesario para capturar esa especie, no pescas otras", ha explicado Argudo.

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Durante su trayectoria, su otra gran lucha ha sido la igualdad y la visibilidad de la mujer en un sector en el que ellas no representan "ni la cuarta parte de los hombres", ha señalado.

Argudo ha mostrado su preocupación por un futuro "más masculino que femenino" en el mundo del mar y ha reconocido los avances desde sus inicios.

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Aun así, ha reconocido que las tareas del hogar continúan recayendo principalmente en la mujer, algo que puede alejar el oficio de pescadora de las jóvenes que no vean posible una conciliación.

"Es un trabajo muy complicado en el que se madruga mucho o en el que te puede tocar estar fuera toda la noche y varios días. Necesitas a alguien que te ayude 24 horas si quieres tener hijos", ha explicado Argudo, quien ha agradecido haber podido contar con su suegra para criar a sus hijos.

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Ellos también son pescadores en la actualidad.

Pueden seguir el ejemplo familiar, con una madre que es también la vicepresidenta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y ha sido la primera mujer presidente de la Cofradía de Gandía, cargo que aún ostenta.

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La pescadora ha animado a las mujeres a "dar el paso" de presentarse a los altos cargos y ha hecho referencia a que muchas mujeres "no quieren por miedo".

"Hacen falta mujeres, hay que abrir el mundo a sus candidaturas y que vean que una mujer puede trabajar igual. Ya saben llevar una casa y somos líderes en eso, también lo podemos ser en lo demás", ha explicado Argudo.

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En el Año Internacional de la Agricultora, Carmen Argudo ha sido una de las 100 homenajeadas por la FAO el pasado 15 de octubre, un reconocimiento que la ha llenado y que ha considerado que también se debería hacer para las mujeres de antaño, aquellas que abrieron las puertas.

"A mí me han dado muchos premios pero a las de antes no, era un trabajo no remunerado ni reconocido. Era como una extensión de tu casa y de tu deber", ha señalado.

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Argudo ha dedicado el premio de las Naciones Unidas a su puerto, a la Comunidad Valenciana y a toda España, sin olvidar el papel de las mujeres que hicieron posible su lugar en la pesca y el trabajo pendiente para que las que lleguen trabajen en igualdad.EFE

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