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Madrid, 22 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será el portavoz de campaña de Frente Amplio, según ha anunciado este jueves la coalición de izquierdas impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

Bustinduy fue uno de los nombres que sonó con más fuerza en su momento para ser el candidato a la Presidencia del Gobierno de esta coalición de izquierdas pero él siempre lo descartó, aunque aseguró que tendría un papel activo de apoyo, que se ha materializado ahora con su elección como portavoz de campaña.

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"Ha mostrado desde el comienzo su apoyo total a la coalición electoral y su disposición para trabajar intensamente en esta campaña en la que está en juego garantizar el derecho a la vivienda y defender los salarios, las pensiones y los servicios públicos de las familias trabajadoras", ha señalado Frente Amplio en un comunicado. EFE