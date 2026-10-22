Brito: "Marcelinho es un caso único en el mundo, un ejemplo a seguir"

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Santiago de Compostela, 22 oct (EFE).- El internacional portugués Diogo Brito, jugador del Monbus Obradoiro, considera que el brasileño Marcelinho Huertas es “un ejemplo” para todos porque sigue siendo un jugador “determinante” en el Tenerife con 43 años.

“Marcelinho es un caso único en el mundo, un ejemplo a seguir por cómo se cuida y cómo sigue trabajando. Sin ser un jugador muy rápido, siempre toma la decisión correcta y eso le permite seguir jugando a este nivel. Lo que sigue haciendo es increíble”, declaró en una entrevista con la Agencia EFE.

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Ambos se medirán este domingo en el partido que disputarán en el pabellón Santiago Martín de Tenerife, donde Brito espera un partido de “máxima exigencia” por el potencial del conjunto dirigido por Jaka Lakovic.

“Es un equipo con jugadores de mucha calidad y que además tienen mucha experiencia, por eso siempre toman la decisión correcta. Sea cual sea la defensa que le planteas, ellos siempre saben lo que quieren hacer y que tiro quieren buscar”, analizó.

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El jugador obradorista tiene claro que las opciones de victoria de su equipo pasarán por mantener “el nivel defensivo” que están ofreciendo en este arranque de curso y, sobre todo, por tomar “buenas decisiones” en ataque.

En este sentido, Brito, que cumple su segunda temporada en el equipo santiagués, destacó el gran inicio de Liga que ha firmado su equipo, ya que solo sería mejor “ganando al Real Madrid en ese partido que nos fue en la prórroga”.

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“Especialmente en lo que se refiere al carácter del equipo, creo que hemos demostrado que somos un equipo al que va a ser muy difícil ganarle”, apuntó Diogo Brito, uno de los jugadores de Diego Epifanio que debutó esta temporada en la ACB.

“Es una liga muy diferente a Primera FEB, aquí los jugadores son mejores, más fuertes y más rápidos”, indicó el alero, quien a nivel individual se está encontrando bien porque “dentro de lo que puedo estoy ayudando al equipo, cuando Epi me llama tengo que estar preparado”. EFE

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