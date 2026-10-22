Bolaños: Acabar con los sistemas públicos de pensiones y salud también es barbarie

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San Sebastián, 22 oct (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves en San Sebastián que acabar con los sistemas nacionales públicos de pensiones y salud "también es barbarie".

Bolaños ha hecho esta reflexión durante el acto inaugural del 40 Congreso que la asociación Jueces y Juezas para la Democracia celebra hasta mañana en la capital donostiarra bajo el lema "Barbarie o derecho: encrucijada para la humanidad".

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Un eslogan en el que el ministro ha involucrado sin citarlo expresamente al presidente argentino, Javier Milei. "Hemos tenido una visita muy reciente en España recibida de aquella manera por sus socios españoles", ha dicho Bolaños para apostillar a continuación: "acabar con el sistema de pensiones público, acabar con el sistema nacional de salud también es barbarie".

El ministro ha lamentado además que actualmente se esté intentando que "caiga en desuso" el actual modelo de relaciones multilaterales "de respeto muto, de buena vecindad, de amistad y de imperio de la ley del Derecho Internacional" para que prime el modelo "de la ley del más fuerte" y el de "la ley de la selva".

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"O derecho internacional con reglas iguales para todos o barbarie", ha proseguido Bolaños, quien ha mostrado asimismo su preocupación porque, "en lugar de institucionalizar los avances" sociales conseguidos hasta el momento, hay "mucha gente" que promueve un proceso de "desinstitucionalización" de estos derechos. EFE

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