Bezzecchi llega contento de su victoria en Indonesia a un fin de semana "súper importante"

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Redacción deportes, 22 oct (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) dice llegar contento tras su victoria en Indonesia, en un fin de semana del Gran Premio de Australia de MotoGP, en el circuito de Phillip Island, que cree que es "súper importante".

"Estoy contento de haber conseguido una victoria, porque era mi obsesión desde que sufrí aquella caída en Sachsenring cuando me lesioné", recuerda el piloto italiano en la conferencia de prensa de Phillip Island quien reconoce que se sintió "muy contento de ser capaz, por fin, de demostrar, incluso a mí mismo, que podía estar en disposición de luchar por una victoria".

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"Ahora ya podemos centrarnos en este fin de semana, que es súper importante", recalca Bezzecchi, tercero en la clasificación provisional del mundial, a 46 puntos del líder, su compañero Jorge Martín.

De la cita australiana explica que "Phillip Island es un lugar donde la meteorología puede cambiar en muchas ocasiones durante el fin de semana, pero al final son las mismas condiciones para todos".

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"Tenemos que tratar de adaptarnos de la manera más rápida posible", insiste el piloto italiano sobre las cambiantes condiciones atmosféricas, quien reconoce que "una carrera en mojado siempre es súper dura, pero tampoco es fácil una carrera en seco".

"Mañana por la mañana abriremos la ventana a ver qué nos depara la meteorología y empezaremos con buen pie", recalca Bezzecchi. EFE