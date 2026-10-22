Ayuso y Abascal tachan de "hipócrita" a Mar Espinar (PSOE) por vivir en un piso público

Guardar

Madrid, 22 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han tachado este jueves de "hipócrita" a la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, por vivir en un piso propiedad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), haciéndose eco de una noticia de 'El Debate'.

Por su parte, fuentes del PSOE-M han trasladado a EFE que "Mar Espinar se paga su casa y no disfruta de nada que no le corresponda", y han añadido: "Por mucho empeño que ponga la máquina del fango, no van a tapar que Ayuso se compró un ático de lujo con el dinero de todos".

PUBLICIDAD

La información publicada por 'El Debate' señala que Espinar vive en un piso de Alcorcón que forma parte de una promoción de la que es propietaria la URJC, que tiene la potestad de ceder su uso a sus empleados; en este caso el concesionario es el marido de la diputada.

Según este mismo medio, el marido de Espinar pudo acceder a la vivienda porque tenía una relación indirecta con la universidad, y firmó en 2010 la cesión del piso por 75 años y a título oneroso, por lo que pagó casi 260.000 euros.

PUBLICIDAD

En el pleno de la Asamblea, Díaz Ayuso ha afirmado que a la izquierda "les sale la hipocresía por los poros", y ha declarado: "Una de mis prioridades es que nadie se lucre de la universidad, por ejemplo, la pública, para recibir casas a precios específicos para amigos".

Ante esta interpelación, Espinar se ha limitado a replicar: "Qué bulera y qué nerviosa está".

Por su parte, a Abascal le han preguntado por el tema en un acto de precampaña en Burgos, y ha asegurado que no le sorprende nada porque el PSOE es "la hipocresía andante", un partido "absolutamente mentiroso, falsario y que no tiene ningún inconveniente en engañar a los españoles".

PUBLICIDAD

A su juicio, el caso de Mar Espinar "es una prueba más de ello". EFE