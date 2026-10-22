Ayuso denuncia protestas "de manera fascista" en su contra y dice: "No me voy a callar"

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Madrid, 22 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra las manifestaciones de la huelga educativa indefinida, donde "por cada profesor que está reclamando sus derechos hay nueve activistas" que protestan contra ella "de manera fascista", y ha proclamado: "No me voy a callar".

"¿Me está diciendo que voy a tener que estar siendo escoltada, como me está ocurriendo todos los días desde hace semanas? Me da igual, porque no me voy a callar", le ha espetado Díaz Ayuso a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en el pleno de la Asamblea.

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Díaz Ayuso ha criticado que las protestas de la huelga "le están quitando a los niños el derecho a ser escolarizados" e "impiden que los madrileños vayan a trabajar".

Y ha extendido esos reproches a los partidos de la izquierda. "No me voy a amedrentar con sus amenazas", ha sostenido antes de agregar: "Ustedes no respetan nada, porque son profundamente totalitarios".

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"Quieren arruinar la imagen de Madrid y la convivencia que hay en España, porque no admiten que se tienen que ir", ha abundado la presidenta, quien considera estar ante una huelga "política" propiciada porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha decidido quemar las calles" por no admitir que "se va a tener que ir de La Moncloa".

Por su parte, Bergerot le ha afeado a Díaz Ayuso que "vive bunkerizada" después de que, el lunes, una manifestación de docentes bloqueara su salida de un acto. "A usted que le gustaba decir eso de que el presidente no podía pisar la calle, ¿dónde han quedado sus bromas ahora que usted no puede salir de su casa sin encontrarse una manifestación?", ha inquirido.

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"Tiene que salir con la cabeza gacha de sus actos para no encontrarse cara a cara con las profesoras de la pública", ha agregado la portavoz, vestida con una camiseta verde en solidaridad con los docentes.

El rifirrafe entre Bergerot y Díaz Ayuso ha desatado una bronca en el hemiciclo. "Ya están acosando incluso dentro de los parlamentos. Ya no rodeándolos; dentro", ha comentado Díaz Ayuso, mientras de fondo ha podido oírse al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, decirle a Bergerot: "Cállate ya, verdulera".

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Además, Díaz Ayuso ha denunciado el "daño", en particular a nivel "reputacional", que causa la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol, que da una imagen de ciudad "incómoda, atascada, que está siempre a la gresca, cuando no es verdad". EFE

(Foto)