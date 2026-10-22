Espana agencias

Antonelli dispone en Austin de su primera ‘bola de Mundial’

Guardar

Adrian R. Huber

Abu Dabi, 21 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) llega líder destacado al Circuito de las Américas de Austin (Texas), sede del Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del año, en el que puede convertirse, de forma matemática, en el más joven campeón mundial de Fórmula Uno de todos los tiempos.

PUBLICIDAD

Primera ‘bola de Mundial’ para Antonelli. El boloñés, de 20 años, lidera con 340 puntos, 102 más que su compañero, George Russell, y con 111 respecto a otro británico, Lewis Hamilton (Ferrari). Y será matemáticamente campeón el próximo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no mejora un noveno puesto y el séptuple campeón mundial inglés, tercero en la general, no pasa del quinto.

Si no, Kimi puede convertirse, un domingo más tarde, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, en el tercer italiano de toda la historia -y en el primero, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari- en ganar el Mundial de F1. Y cada vez son menos los que descartan que, como muy tarde, Antonelli no salga coronado de Sao Paulo (Brasil); donde se cerrará, el próximo 8 de noviembre, un nuevo ciclo de tres fines de semana seguidos de carreras. Un periplo que arranca este viernes en Austin.

PUBLICIDAD

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que después de exhibirse en el aplazado Gran Premio de Baréin -disputado en Sepang (Malasia)-, también brilló en Singapur, se está convirtiendo de nuevo en el gran animador del final de un Mundial en el que sólo falta conocer la fecha exacta en la que Mercedes festejará, seis años después, la consecución de ambos títulos.

Verstappen se impuso, sólo un día después de anotarse el sexto y último sprint del año, en la ya tradicional carrera nocturna, en Marina Bay; donde relegó a los restantes puestos de honor al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -ganador hace dos años en Austin- y a Antonelli. En una carrera en la que Russell, sancionado por cambiar motor, salió desde el fondo y sólo pudo remontar hasta la novena posición.

El otro Ferrari, el de Sir Lewis -ya con sólo ocho puntos de ventaja sobre ‘Mad Max’, cuarto en la general- acabó sexto en el circuito urbano singapurense; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron decimocuarto y decimosexto, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), subcampeón del mundo hace tres temporadas y que, tras una ausente, regresó ésta a la F1, sigue sin puntuar en una campaña que su nuevo equipo se toma como adaptación a la categoría reina.

‘Checo’, de 36 años, fue decimoséptimo en Singapur; donde abandono el argentino Franco Colapinto (Alpine), de 23.

El piloto de Pilar (Buenos Aires) es, no obstante, el mejor situado de los cuatro hispanohablantes en la general, en la que es duodécimo, con 27 puntos. Veinte más que los que suman Alonso -en una interminable segunda juventud a los 45- y Sainz, de 32, que -por resultados- ocupa la decimoctava plaza; una por detrás del doble campeón mundial asturiano.

El Circuito de las Américas, que desde 2012 alberga el Gran Premio de Estados Unidos , cuya última sede, hasta 2007, había sido la mítica Indianapolis Motor Speedway- tiene una pista de 5.513 metros, a la que el domingo está previsto dar 56 vueltas, para completar un recorrido de 308,4 kilómetros.

La del ‘Circuit of the Americas’ es la segunda con mayor número de curvas del Mundial: 20 (rápidas, medias y lentas) en total; las mismas que cuenta la de Singapur y sólo superada, con 27, por la de Yeda (Arabia Saudí). Implica un reto a la hora de configurar reglajes, con áreas de cambio de dirección a alta velocidad, zonas de fuerte frenada y curvas lentas que requieren diferentes exigencias a los coches.

Los entrenamientos libres de la cuadragésima séptima edición del Gran Premio de Estados Unidos, que se ha disputado en seis escenarios diferentes -antes de Indianápolis y Austin se corrió en Sebring (Florida), Riverside (California), Watkins Glen (Nueva York) y Phoenix (Arizona)- arrancan este viernes; y, en seco, se rodará con neumáticos de compuestos de la gama media: es decir, con los C2 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C3 (medios, raya amarilla) y los C4 (blandos, roj)-.

Nadie iguala los seis triunfos de Hamilton en un Gran Premio en el que cinco de ellos los logró en el COTA, donde se impuso hace un año el siempre espectacular ‘Mad Max’, que logró ese día su cuarta victoria en Austin. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Con el plazo para presentar candidaturas ya en marcha, el PP parte como favorito en la mayoría de los sondeos frente a un bloque de izquierdas fragmentado, mientras vivienda, salarios y pensiones concentran la disputa entre los partidos

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Nacen en España las primeras crías de torillo andaluz: el ave extinta en nuestro país hace 45 años que Andalucía trata de reintroducir

En septiembre llegaron al Zoobotánico de Jerez 18 ejemplares de esta especie procedentes de Marruecos. De dos hembras de este grupo han nacidos seis pollos

Nacen en España las primeras crías de torillo andaluz: el ave extinta en nuestro país hace 45 años que Andalucía trata de reintroducir

La región que se arrepintió de cambiar la hora dos veces al año y ha decidido no mirar atrás

Mientras los relojes españoles retrocederán una hora este domingo, una provincia canadiense vive su primer año con horario fijo, una decisión que algunos expertos empiezan a cuestionar

La región que se arrepintió de cambiar la hora dos veces al año y ha decidido no mirar atrás

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Además del precio promedio de los combustibles en España, ve los precios más bajos

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Susanna Griso, sobre la crisis de la vivienda: “He buscado casa en Barcelona y no la he encontrado. Lo he vivido en mis propias carnes. Es muy difícil”

La presentadora de ‘Espejo Público’ acudió este miércoles a ‘El Hormiguero’ para hablar de la situación política actual

Susanna Griso, sobre la crisis de la vivienda: “He buscado casa en Barcelona y no la he encontrado. Lo he vivido en mis propias carnes. Es muy difícil”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Elecciones generales 29-N, en directo: El PP confirma a Cayetana Álvarez de Toledo como número dos por Madrid y a Borja Sémper como tercero

Tapa la cámara del móvil, huellas dactilares ocultas y dos líneas de teléfono: todas las medidas de seguridad que tomó Pedro Sánchez en su foto contra Milei

Un abogado le ‘gana’ un marquesado en los tribunales a la mujer de un juez: hubo acusación de traición y árboles genealógicos imposibles teniendo hijos con 57 años

Inmaculada Lova, la jueza que investigará a Sofía Puente: le obligaron a jubilarse por incapacidad en 2006 y sentó en el banquillo a Carlo Ancelotti

Milei, protagonista por un día de la precampaña para las elecciones generales del 29-N: “No hay nada más divertido que patear culos zurdos”

ECONOMÍA

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

Un abogado lo confirma: tu empresa está obligada a subirte el sueldo en estas tres situaciones

El precio de la gasolina este 22 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Óscar Vara, economista: “El problema de la vivienda se ha politizado, se ha usado para polarizar a los ciudadanos y eso es muy peligroso”

Los propietarios que no renueven el contrato pero quieran seguir alquilando la vivienda tendrán que indemnizar al inquilino con unos 15.500 euros

España agota una racha de crecimiento de cinco años sin resolver sus dos grandes debilidades: vivienda y productividad

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona