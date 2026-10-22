Antonelli dispone en Austin de su primera ‘bola de Mundial’

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Adrian R. Huber

Abu Dabi, 21 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) llega líder destacado al Circuito de las Américas de Austin (Texas), sede del Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del año, en el que puede convertirse, de forma matemática, en el más joven campeón mundial de Fórmula Uno de todos los tiempos.

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Primera ‘bola de Mundial’ para Antonelli. El boloñés, de 20 años, lidera con 340 puntos, 102 más que su compañero, George Russell, y con 111 respecto a otro británico, Lewis Hamilton (Ferrari). Y será matemáticamente campeón el próximo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no mejora un noveno puesto y el séptuple campeón mundial inglés, tercero en la general, no pasa del quinto.

Si no, Kimi puede convertirse, un domingo más tarde, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, en el tercer italiano de toda la historia -y en el primero, 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari- en ganar el Mundial de F1. Y cada vez son menos los que descartan que, como muy tarde, Antonelli no salga coronado de Sao Paulo (Brasil); donde se cerrará, el próximo 8 de noviembre, un nuevo ciclo de tres fines de semana seguidos de carreras. Un periplo que arranca este viernes en Austin.

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El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que después de exhibirse en el aplazado Gran Premio de Baréin -disputado en Sepang (Malasia)-, también brilló en Singapur, se está convirtiendo de nuevo en el gran animador del final de un Mundial en el que sólo falta conocer la fecha exacta en la que Mercedes festejará, seis años después, la consecución de ambos títulos.

Verstappen se impuso, sólo un día después de anotarse el sexto y último sprint del año, en la ya tradicional carrera nocturna, en Marina Bay; donde relegó a los restantes puestos de honor al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -ganador hace dos años en Austin- y a Antonelli. En una carrera en la que Russell, sancionado por cambiar motor, salió desde el fondo y sólo pudo remontar hasta la novena posición.

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El otro Ferrari, el de Sir Lewis -ya con sólo ocho puntos de ventaja sobre ‘Mad Max’, cuarto en la general- acabó sexto en el circuito urbano singapurense; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron decimocuarto y decimosexto, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), subcampeón del mundo hace tres temporadas y que, tras una ausente, regresó ésta a la F1, sigue sin puntuar en una campaña que su nuevo equipo se toma como adaptación a la categoría reina.

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‘Checo’, de 36 años, fue decimoséptimo en Singapur; donde abandono el argentino Franco Colapinto (Alpine), de 23.

El piloto de Pilar (Buenos Aires) es, no obstante, el mejor situado de los cuatro hispanohablantes en la general, en la que es duodécimo, con 27 puntos. Veinte más que los que suman Alonso -en una interminable segunda juventud a los 45- y Sainz, de 32, que -por resultados- ocupa la decimoctava plaza; una por detrás del doble campeón mundial asturiano.

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El Circuito de las Américas, que desde 2012 alberga el Gran Premio de Estados Unidos , cuya última sede, hasta 2007, había sido la mítica Indianapolis Motor Speedway- tiene una pista de 5.513 metros, a la que el domingo está previsto dar 56 vueltas, para completar un recorrido de 308,4 kilómetros.

La del ‘Circuit of the Americas’ es la segunda con mayor número de curvas del Mundial: 20 (rápidas, medias y lentas) en total; las mismas que cuenta la de Singapur y sólo superada, con 27, por la de Yeda (Arabia Saudí). Implica un reto a la hora de configurar reglajes, con áreas de cambio de dirección a alta velocidad, zonas de fuerte frenada y curvas lentas que requieren diferentes exigencias a los coches.

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Los entrenamientos libres de la cuadragésima séptima edición del Gran Premio de Estados Unidos, que se ha disputado en seis escenarios diferentes -antes de Indianápolis y Austin se corrió en Sebring (Florida), Riverside (California), Watkins Glen (Nueva York) y Phoenix (Arizona)- arrancan este viernes; y, en seco, se rodará con neumáticos de compuestos de la gama media: es decir, con los C2 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C3 (medios, raya amarilla) y los C4 (blandos, roj)-.

Nadie iguala los seis triunfos de Hamilton en un Gran Premio en el que cinco de ellos los logró en el COTA, donde se impuso hace un año el siempre espectacular ‘Mad Max’, que logró ese día su cuarta victoria en Austin. EFE

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