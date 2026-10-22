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Almada destaca la mejoría del América que, se ratificó como líder del Apertura mexicano

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Guadalajara (México), 21 oct (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América mexicano, celebró este miércoles la mejora en el rendimiento de su equipo que se confirmó como líder del torneo Apertura.

"Venimos encontrando un nivel en el funcionamiento colectivo y en defensa, lo cual nos ha dado buenos resultados, pero hay que seguir con los pies sobre la tierra y seguir mejorando situaciones de juego", dijo en conferencia de prensa.

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Las Águilas golearon hoy al Atlas por 2-5 con anotaciones del colombiano Miguel Borja, el uruguayo Brian Rodríguez y los mexicanos Erik Sánchez, Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez.

Almada afirmó que el único objetivo del equipo es mantenerse en los primeros puestos para clasificarse con tranquilidad a los cuartos de final. "Estamos en el cierre, tratando de asegurar la clasificación a la liguilla y después pensaremos en lo que viene, que es otro torneo; lo que nos ocupa hoy el próximo rival", aseguró.

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El estratega destacó la manera en cómo se ha estructurado el plantel y la solidaridad que han mostrado desde el inicio del campeonato.

"América es un equipo solidario y eso genera fortalezas", destacó.

El América se mantiene como líder del Apertura con 27 puntos, cuatro más que las Chivas de Guadalajara, su rival más enconado.

El equipo azulcrema recibirá el próximo domingo al Pachuca en partido de la fecha 14 del torneo, para luego jugar en casa un partido pendiente contra Xolos de Tijuana, el próximo miércoles. EFE

(foto)

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