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Una jueza admite una querella contra Sofía Puente por supuesta prevaricación con la 'ley de nietos'

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Una jueza de Madrid ha admitido a trámite la querella que interpuso la asociación Hazte Oír contra la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente --hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente-- por presunta prevaricación administrativa con la 'ley de nietos'.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la jueza señala que procede la admisión a trámite de la querella, desoyendo el criterio de la Fiscalía, favorable a archivar.

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La querella se centra en la instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Ley de Memoria Democrática, que terminó conociéndose como 'ley de nietos', "firmada por Puente cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública", según indican fuentes de la asociación.

Según Hazte Oír, "la instrucción permitió acceder a la nacionalidad sin acreditar el exilio en supuestos en los que la ley exigía ese requisito" y considera que "se alteraron las condiciones aprobadas por las Cortes".

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Hazte Oír solicita que se investigue cómo se elaboró la instrucción y que se recaben los informes, comunicaciones internas y circulares remitidas a los consulados. También pide esclarecer el alcance de las concesiones de nacionalidad y su repercusión en el censo electoral exterior, indica.

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