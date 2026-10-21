Una guía internacional, apoyada por la DGT, pide carriles únicos y prioritarios para motos

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Madrid, 21 oct (EFE).- Carriles exclusivos y prioritarios para motocicletas en las ciudades o señalización para el trazado seguro de curvas en carretera son algunas de las 26 medidas que recoge una guía internacional dirigida a prevenir siniestros y mejorar la protección de los motoristas.

Esta Guía de Seguridad Vial para motociclistas es una actualización de la de 2017 y en ella colaboran el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Mundial, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) y la Dirección General de Tráfico (DGT).

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El documento, presentado este miércoles en la Conferencia Internacional para la seguridad vial de los motoristas, que se celebra en Zaragoza, presta especial atención a los países donde la motocicleta tiene un papel central en la movilidad cotidiana y laboral.

El objetivo es ofrecer a gobiernos, autoridades de tráfico, responsables de infraestructuras, sector privado y organizaciones sociales una herramienta práctica para reducir la mortalidad y las lesiones graves de motociclistas.

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La guía establece seis ejes estratégicos con 26 medidas y muestra ​104 buenas prácticas de más de 50 países de África, América, Asia, Europa y Oceanía, entre ellos España, 4 de ellas controvertidas (intervenciones aparentemente favorables que pueden generar efectos adversos para la seguridad vial).

La mayoría de las medidas ya se aplican en España, que es un país referente en la seguridad vial de los motoristas, ha señalado a EFE Anna Ferrer, una de las autoras de la guía junto a Jorge Rubino.

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Estas medidas deben ser entendidas como instrumentos destinados a reducir los riesgos y las consecuencias de los siniestros en una realidad ya establecida.

La implantación de carriles exclusivos y prioritarios para motos está muy ligada a zonas con alta concentración de estos vehículos y en el caso de España podría ser aplicable en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el debate ya está sobre la mesa.

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También sería factible en España la señalización para el trazado seguro de curvas en carreteras de montaña, una medida que ya se está llevando a cabo en proyectos piloto en Cataluña y en la Comunidad de Madrid y que, según Ferrer, debería ampliarse a otras zonas en las que se concentra una gran cantidad de motoristas, especialmente los fines de semana.

La implementación de zonas avanzadas de detención para motocicletas en los semáforos es otra de las actuaciones que propone la guía y que ya existe en grandes ciudades en España, así como las barreras de contención y vallas protectoras, una medida en la que nuestros país fue líder en implantarla.

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Otra de las acciones que se recogen es la de regular el adelantamiento entre carriles, una medida "controvertida", según ha señalado la autora, pero que ya se está experimentando en algunos países como Francia, Australia o Estados Unidos con determinadas condiciones como no superar un límite concreto de velocidad.

Uno de los ejes más novedoso es el que se refiere al trabajo en moto como un enfoque específico de importancia creciente, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. EFE

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