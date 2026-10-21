Tres nuevos detenidos por la muerte de una anciana hallada maniatada en su casa en Burgos

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Burgos, 21 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a otras tres personas por el robo en el que murió una mujer de 83 años el pasado día 13 en Burgos, que apareció maniatada y amordazada en su vivienda, después de que el sábado se detuviera a los dos supuestos autores materiales, menores de edad, en una investigación que continúa abierta.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha explicado a los periodistas que este martes se produjo la detención de tres personas, con diferente grado de implicación en el robo, en el que la octogenaria murió por una insuficiencia respiratoria tras no poder acceder a su aparato de oxígeno.

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Ha indicado, igualmente, que se trabaja para la detención de otra persona, lo que elevaría a seis el número total de detenidos, tras las detenciones en la madrugada del pasado sábado de los dos supuestos autores del robo, que han sido internados en el centro de menores Zambrana de Valladolid. EFE