Sindicatos avisan de una normalización de ataques a policías tras disturbios en A Coruña

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Madrid, 21 oct (EFE).- Los sindicatos policiales SUP y Jupol han condenado los incidentes registrados en A Coruña durante las protestas contra un acto del líder de Vox, Santiago Abascal, en el que los agentes han sido objeto de agresiones, un escenario que, advierten, no puede normalizarse tras cada manifestación o mitin político.

En sendos comunicados, tanto el SUP como Jupol denuncian lo ocurrido este miércoles en A Coruña, donde más de un millar de personas se han concentrado para protestar contra un acto de Abascal, al que han acudido unas 300 personas.

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Pese al despliegue policial, al término del acto los incidentes se han intensificado cuando algunas personas han comenzado a lanzar petardos, sillas y piedras, lo ha provocado varios heridos y cargas policiales para evitar más altercados.

"No podemos normalizar que cada manifestación o acto político termine convirtiéndose en un escenario de enfrentamientos y agresiones contra nuestros compañeros. Todos los partidos, independientemente de su ideología, tienen derecho a celebrar sus actos con seguridad, igual que cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse pacíficamente", destaca el SUP en su comunicado.

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El sindicato recuerda que la Policía Nacional "no defiende partidos ni ideologías", sino la ley, la seguridad y los derechos de los ciudadanos, por lo que solicita a las administraciones competentes dispositivos adecuados y respaldo institucional.

"No podemos permitir que el uniforme policial se convierta en el saco de boxeo de cada enfrentamiento político", concluyen.

Desde Jupol, van más allá al exigir la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por la grave irresponsabilidad que ha supuesto autorizar una manifestación de protesta convocada por grupos radicales de ultraizquierda en la misma plaza de María Pita donde se estaba celebrando el acto de Vox.

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El sindicato considera que los graves disturbios registrados, con lanzamiento de objetos, enfrentamientos y cargas policiales, evidencian las consecuencias de una planificación "absolutamente inadecuada para un escenario de elevada tensión".

Y culpa directamente a la Delegación del Gobierno por permitir que dos convocatorias de naturaleza enfrentada coincidieran en un mismo espacio, lo que genera "una situación de riesgo previsible". EFE

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