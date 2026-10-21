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Quero afirma que la desregulación de Vox está "absolutamente en línea" con Milei

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Valladolid, 21 oct (EFE).- El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha negado este miércoles que el líder de su partido, Santiago Abascal, haya evitado al presidente de Argentina, Javier Milei, en su visita a España, y ha añadido que el programa de desregulación de Vox está "absolutamente en línea" con lo hecho por Milei.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes de Castilla y León, Quero ha aludido a cuestiones de agenda para justificar que Abascal no se haya reunido con Milei: "Santiago Abascal me parece que en este momento está recibiendo las pedradas y las huevadas de la extrema izquierda en Coruña".

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"No tiene el don de la bilocación", ha ironizado Quero, quien ha negado que la visita de Milei incomode a su partido "en absoluto".

En opinión del portavoz de Vivienda de Vox, si les incomodara su visita no estarían presentando un programa de desregulación que "está absolutamente en línea con lo que él ha estado haciendo en Argentina y no estaría reuniéndose con él", en referencia al encuentro mantenido con otros diputados y representantes de la Fundación Disenso.

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Preguntado también por la subida del salario de los empleados públicos anunciada por el Gobierno, Quero ha indicado que "es parte" de lo vivido en las últimas semanas al estar el Ejecutivo "utilizando el BOE a última hora para poder condicionar el voto de los ciudadanos".

Relacionado con esto, ha descartado referirse a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aportar 5.000 dólares a los votantes que opten por su partido en las elecciones de mitad de mandato, y ha considerado que "es prácticamente lo que está haciendo durante la campaña" el Gobierno de España.EFE

(foto) (vídeo)

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