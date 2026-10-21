'Querido Evan Hansen', el musical adolescente de los autores de 'La La Land'

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Madrid, 21 oct (EFE).- La cartelera de musicales madrileña se renueva con una historia contemporánea, 'Querido Evan Hansen', de los letristas de la oscarizada película 'La La Land' y 'El Gran Showman', Benj Pasek y Justin Paul, con un adolescente que ansía pertenecer a un grupo y su búsqueda de identidad como protagonista.

Steven Levenson es el autor del libreto con el que consiguió un premio Tony en 2017, galardón al que se suman también otros cinco Tonys, un Grammy al mejor álbum de teatro musical, y tres Olivier a la producción en Londres.

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David y Alejandro Serrano han adaptado un texto "multigeneracional, edificante, poderoso y contemporáneo", según ha dicho a EFE este miércoles David Serrano, sobre la historia de un chico de 17 años, estudiante de secundaria, con trastorno de ansiedad social, que anhela pertenecer a un grupo.

Su terapeuta le recomienda que se escriba cartas a sí mismo detallando por qué "hoy será un buen día", pero todo se complica cuando un conflictivo compañero de clase las encuentra.

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"Todo el mundo se va a sentir identificado, no solo los adolescentes, también los padres", ha detallado sobre este montaje, que se estrena este jueves en el Teatro Rialto de Madrid, con una escenografía e historia que apelan también a la dependencia de los adultos de las redes sociales, con una escenografía muy vinculada a ellas.

La dificultad de encajar y los conflictos que plantea no hacen del montaje un drama. "La música permite que el texto avance", ha señalado Serrano, al explicar que, aunque la primera canción es un grito para pedir ayuda de una persona que quiere "tener alguien con quién compartir, el musical tiene mucho humor, no es maniqueo".

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El espectáculo, creado hace casi diez años, vincula en esta versión a todas las generaciones. "Llega un punto en que la vida se vive a través de las pantallas", ha incidido el director.

Guillermo Martín es el protagonista de esta historia de la que también forman parte Iván Clemente, Arnau Camps, Elvira Santa María y Jessica Garcés, entre otros.

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Para Guillermo Martín este es su primer papel protagonista; comenzó su formación musical a los cinco años, ha estudiado en Londres el grado de teatro musical en The Urdang Academy y ha formado parte del elenco del musical 'Los chicos del coro'.

"Es un musical emocionante y divertido, a la música no le falta detalle", ha comentado con entusiasmo. Sobre su personaje, ha advertido de que tiene miedo a relacionarse "a descubrir a la gente como es" a no encajar, algo que le une a él en su etapa preadolescente, cuando se sentía "un poco fuera de lugar".

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Serrano ha asegurado que no ha sido difícil encontrar un elenco. "En España el nivel de los actores es el mejor porque cada vez comienzan a formarse antes. Hemos podido elegir a los mejores". EFE

(foto) (vídeo)