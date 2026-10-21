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Pere Navarro (DGT) afirma que 500 motoristas fallecidos cada año es un disparate

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Zaragoza, 21 oct (EFE).- El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha valorado la ligera disminución de la mortalidad de los motoristas en 2025, pero ha recordado que cada año mueren en España alrededor de 500 usuarios de motocicletas tanto en carretera como en ciudad, lo que, a su juicio, es "un disparate".

Navarro ha inaugurado la II edición de la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de Motocicleta, un evento promovido por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor) y organizada por el Mobility City de la Fundación Ibercaja, que se celebra en Zaragoza.

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El responsable de la DGT ha destacado que se está empezando a romper la tendencia ascendente de mortalidad en los motoristas con una disminución ligera el pasado año y mejores datos este verano, con 18 fallecidos menos que el mismo periodo del año anterior, lo que significa que "poco a poco el trabajo acumulado va dando sus resultados".

No obstante, ha señalado que los motoristas suponen el 26 % de los fallecidos en carretera y el mismo porcentaje de las víctimas mortales de tráfico en las ciudades. "En total nos movemos alrededor de 500 motoristas fallecidos cada año. Esto es un disparate y son 500 buenas razones para haber organizado esta conferencia internacional", ha subrayado.

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El director general de Tráfico ha asegurado que las víctimas están en el centro de la política de seguridad vial, pero ha puesto el acento en el cumplimiento de la ley de tráfico.

"Probablemente sea la ley más infringida de todas las que tenemos en este país y al final vigilancia, control y sanción es la fórmula más eficiente para reducir los accidentes y sus dramáticas consecuencias", ha afirmado.

Navarro ha señalado que la moto se ha consolidado como un protagonista especial en la movilidad como lo demuestran los datos. El parque de motocicletas en España supera los 6 millones y cada año aumenta un 4 % "de forma perseverante y tozuda".

Con estos datos, ha apuntado que países como Suecia y Dinamarca, referentes en seguridad vial en Europa, prácticamente no tienen motos, por lo que son los países mediterráneos (España, Francia, Italia y Grecia) los que "de alguna manera tenemos que intentar tirar del carro de la mejora de la seguridad de las motos y en España nos gustaría ser un referente".

En su intervención, ha hecho un repaso de las medidas que se han ido adoptando para proteger a los motoristas, algunas de las cuales se incluyen en el real decreto que modifica el reglamento de circulación, que ha entrado en vigor el 1 de octubre, y que por primera vez define el usuario vulnerable (motoristas, ciclistas y peatones).

"A lo largo de estos años hemos hecho bastantes iniciativas, yo diría que hemos hecho lo que hemos podido y nos han dejado hacer, que no es poco, lo cual nos marca como un país preocupado por el tema de la seguridad y por los desplazamientos en moto", ha zanjado. EFE

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