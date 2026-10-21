Nico Williams vuelve a la convocatoria del Athletic para visitar al Levante

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Bilbao, 21 oct(EFE).- El regreso de Nico Williams, ya recuperado de la lesión muscular que sufrió con la selección española hace tres semanas, es la principal novedad en la convocatoria de 23 jugadores del Athletic Club para el partido de esta noche ante el Levante en el Ciutat de València.

El extremo internacional, que durante este periodo únicamente se ha perdido el encuentro del pasado sábado en Mestalla, ocupa en la lista el puesto de Gorka Guruzeta, que sufrió una grave lesión en ese partido.

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El delantero rojiblanco padece una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que le obligará a pasar por el quirófano y le mantendrá de baja lo que resta de temporada. La ausencia de Guruzeta se suma a las Oihan Sancet y Álvaro Djaló, ambos por problemas físicos.

La expedición rojiblanca desplazada a Valencia está integrada por Unai Simón, Padilla, Vivian, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Canales, Johaneko e Imga. EFE

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ibn/sf/og