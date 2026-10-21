Morant dice que las agencias meteorológicas predijeron tanto en 2024 como ahora la dana

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Alicante, 21 oct (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado este miércoles que las agencias meteorológicas predijeron en 2024 y también en la dana de este fin de semana en el litoral norte de Alicante y sur de Valencia la llegada de un episodio extremo con riesgo para la seguridad de las personas.

"Las agencias meteorológicas fueron capaces en el año 2024, y han sido capaces también ahora, de predecir esa dana, de decirnos días antes que iba a ser un episodio de extremo riesgo para la seguridad de las personas, y de poner una alerta roja", gracias a la cual ahora "se han tomado las decisiones políticas adecuadas".

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Morant ha hecho estas manifestaciones en una intervención con motivo del arranque de la VII Reunión de Ministras, Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación que, en el marco de las actividades preparatorias de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Madrid, los días 4 y 5 de noviembre, se celebra durante dos días en el Instituto de Neurociencias de Sant Joan d'Alacant (Alicante).

Allí, la ministra se ha referido a la dana del pasado domingo y lunes para explicar a las autoridades invitadas que la reunión se produce a orillas del Mediterráneo, "un territorio muy vulnerable a los episodios cada vez más extremos" en el contexto del cambio climático.

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Ha proseguido que "esta tierra tuvo que lamentar hace dos años un episodio extremo que causó 232 muertes precisamente por una dana" y ha añadido que la de hace dos ha provocado otras dos muertes por consecuencias colaterales a las lluvias.

En la capacidad de anticipación a estos episodios extremos tiene mucho que decir la ciencia, tanto por su papel en la fase de prevención como de reacción y de recuperación ha señalado, y ha recalcado que "la toma de decisiones políticas a través de la evidencia científica es muy importante".

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Según Morant, en esta última dana, "ya aprendidos de la ocasión anterior, se enviaron mensajes de alerta temprana a toda la ciudadanía, se cerraron los colegios, se advirtió a los centros de trabajo, se advirtió a la ciudadanía de que no transitara por lugares de inundabilidad, barrancos y espacios donde fluye el agua".

"Y ya dentro del episodio, se advirtió de que subieran a plantas altas para que a nadie le pillara en los bajos que es", ha proseguido, "lo que nos ocurrió en el año 2024".EFE

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