Martin O'neill: "El Celta no ha tenido suerte en sus dos partidos europeos"

Guardar

Redacción deportes, 21 oct (EFE).- Martin O'neill, entrenador del Celtic, no escondió la trascendencia que el partido de este jueves contra el Celta tiene para el futuro de ambos equipos en la Liga Europa.

“Hemos tenido un comienzo flojo en la competición, pero intentaremos enmendarlo mañana contra un equipo que no ha tenido suerte en sus dos primeros partidos. El Celta ha encajado goles en los últimos minutos, especialmente dura fuera la derrota contra el Juventus”, comentó.

PUBLICIDAD

En este sentido, dijo que espera “un partido abierto” porque ambos necesitan sumar la primera victoria para no descolgarse de la pelea por seguir vivos en el torneo.

Su equipo llega a esta tercera jornada de la fase liga de la competición continental con el refuerzo anímico que supuso la goleada (7-1) al Hearts, tercer clasificado de la Scottish Premiership.

PUBLICIDAD

“Creo que si hubiéramos perdido con el Hearts igual no pensaríamos tanto en el partido de mañana, pero esa victoria lo cambia todo. Intentaremos retomar el rumbo en la Liga Europa, tenemos muchas ganas de clasificarnos para las eliminatorias de esta competición, algo que conseguimos el año pasado”, recordó.

Martin O'neill eliminó con el conjunto escocés al Celta que entrenaba Miguel Ángel Lotina en los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA 2002-03. En una entrevista con los medios oficiales del Celtic, habló de aquella eliminatoria.

PUBLICIDAD

“Fue una gran victoria para nosotros porque luego acabaríamos jugando la final en Sevilla. Aquella victoria nos dio un gran impulso para la segunda parte de la temporada”, comentó el técnico norirlandés, quien confesó que los tempraneros goles de Kieran Terney y Benjamin Nygren le dieron “mucha tranquilidad” a su equipo en el último duelo liguero ante el Herts.

“Nosotros marcamos siete goles, pero ellos tuvieron más posesión que nosotros. Por eso creo que todavía tenemos margen para seguir creciendo”, manifestó en la víspera de recibir al Celta. EFE

PUBLICIDAD

dmg-fc