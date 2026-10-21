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La Comunidad Valenciana aprobará un nuevo paquete de ayudas para los afectados por Adam

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Sanet i Negrals (Alicante), 21 oct (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado hoy que el Consell aprobará este viernes un nuevo paquete de ayudas para los afectados por la dana Adam que estarán destinadas a ganaderos, agricultores y comercios damnificados, además de ayudas por pérdida de vehículo, entre otras.

El jefe del Consell ha recorrido los municipios de Els Poblets, Oliva y Sanet i Negrals para seguir las labores de limpieza y reparación de espacios dañados como colegios, centros de salud y estaciones depuradoras, y ha incidido que “nadie se quedará solo, la administración estará al lado de todos los ciudadanos y municipios que han sufrido daños”.

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De hecho, la Generalitat ya ha puesto en marcha un primer paquete de ayudas inmediatas por valor de 23,5 millones de euros para personas y municipios que contempla hasta 6.000 euros para enseres y bienes de primera necesidad por vivienda y ayudas al alquiler por realojo.

Asimismo, la línea dotada con 17,5 millones de euros para destinar hasta 200.000 euros por ayuntamiento para cubrir sus gastos urgentes a 27 municipios “se ha ampliado a nueve más”, ha indicado el president, refiriéndose a L'Alqueria de la Comtessa, Almiserà, Ròtova, Ador, Rafelcofer, Beniarjó, Benirredrà, Guardamar de la Safor y Tavernes de la Valldigna.

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En Els Poblets, una de las localidades más damnificadas por la dana, el president ha recorrido el casco urbano donde se están llevando a cabo las tareas de limpieza y ha visitado el consultorio auxiliar en el que se está actuando en el restablecimiento de las condiciones de uso.

Posteriormente, el president se ha desplazado al IES Gabriel Ciscar de Oliva, uno de los centros educativos dañados donde ya está actuando la Generalitat para su recuperación, y también ha visitado la depuradora de Sanet y Negrals donde la Generalitat, a través de EPSAR, está trabajando en la recuperación de esta infraestructura, así como del resto de estaciones de depuración afectadas por la dana. EFE

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