La colíder de Sumar y portavoz en el Congreso irá en el cuarto puesto de la lista de Frente Amplio en Madrid

17/10/2026 La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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La co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, irá en el cuarto puesto de las listas de Frente Amplio en la circunscripción de Madrid, según ha informado su partido en un comunicado.

De esta forma, Barbero se integrará en la lista por la capital que encabeza el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, seguido en segundo lugar por la diputada de su formación en el Congreso Tesh Sidi, mientras que la tercera plaza en esta circunscripción recae en el referente electoral de IU y coordinador andaluz de la formación, Toni Valero.

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Otras fuentes del espacio apuntaron que el número cinco de la lista en Madrid recaerá también en Más Madrid y lo ostentará previsiblemente el edil en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño.

La decisión de situar en la lista de Madrid a la co-coordinadora de Movimiento Sumar, que obtuvo en 2023 su escaño en el Congreso por la provincia de Pontevedra, ha sido ratificada esta miércoles por la ejecutiva de su partido.

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Barbero afronta este reto "asumiendo la responsabilidad de representar a todas aquellas personas que quieren que España siga siendo un referente de progreso y no se resignan a que en España gobiernen las derechas, con todo lo que eso significa".

"Esas derechas que quieren reinstaurar la censura, controlar la producción artística y cercenar la crítica a través del arte, como estamos viendo en Castilla y León. Esas derechas que quieren convertirnos en un país oscuro, cerrado y aislado", ha denunciado en declaraciones remitidas por Movimiento Sumar.

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Finalmente, ha destacado que el Frente Amplio es "diverso y está cohesionado", aparte de representar "a las mejores tradiciones de la izquierda". "Tiene las ideas claras. Los oídos bien abiertos y la mirada larga. No pensamos sólo en el país del 30 de noviembre, queremos seguir construyendo el país de las próximas décadas", ha zanjado.

Cabe recordar que la candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio, Ada Colau, encabezará la circunscripción de Barcelona a los comicios del 29N mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, será el número dos de esta lista.

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