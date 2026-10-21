La Bolsa española abre con pérdidas del 0,15 % pese a positivos resultados de tecnológicas

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Madrid, 21 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con leves pérdidas del 0,15 % pese a los resultados de las empresas tecnológicas como SpaceX y Super Micro que, según los expertos, han sorprendido positivamente y han reducido la preocupación en torno a la inteligencia artificial (IA).

En la apertura de la sesión, en la que se conocerán las cuentas de Meta y Tesla, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 0,15 %, hasta los 19.072,7 puntos. Las ganancias del año son del 10,20 %.

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En los primeros compases de cotización, Iberdrola, que ha anunciado un beneficio de 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6 % más, y ha mejorado perspectivas para 2026, baja un leve 0,19 %. EFE

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