La AUGC, sobre el veredicto del caso cuarteles: "Nadie está por encima de la ley"

Guardar

Madrid, 21 oct (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha valorado "muy positivamente" el veredicto del jurado popular sobre el caso Cuarteles, que ha declarado culpables de un delito de cohecho al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, lo que demuestra que "nadie está por encima de la ley".

En un comunicado difundido este miércoles, la asociación ha reaccionado al veredicto, en una causa en la que se ha personado como acusación popular y en la que se ha investigado si Jarava favoreció al empresario con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, estancia en hoteles o entregas de dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

"Este veredicto demuestra que en la Guardia Civil nadie está por encima de la ley, tampoco quien ocupa la cúspide del escalafón", sostiene la asociación en el comunicado, en el que califica de "hecho sin precedentes" que un mando de ese rango sea juzgado y declarado culpable por corrupción.

Recuerdan, asimismo, que se personaron como acusación popular porque los fondos que se desviaron "eran los que debían destinarse a mejorar los acuartelamientos donde viven y trabajan miles de guardias civiles y sus familias".

PUBLICIDAD

"Mientras muchas casas cuartel siguen sufriendo humedades y un deterioro evidente, el jurado ha dado por probado que el dinero público acabó en obras mal ejecutadas y en beneficios personales", añaden.

Asimismo, AUGC apunta que "la inmensa mayoría de los guardias civiles cumple cada día con honestidad, y merece que la institución se depure cuando algún mando traiciona esa confianza, tenga el rango que tenga". EFE

PUBLICIDAD