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Junqueras dice que no temió que Rufián dejara ERC: "Dice muchas cosas, pero estaba seguro"

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Barcelona, 21 oct (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este miércoles que nunca temió que el cabeza de lista de Esquerra el 29N, Gabriel Rufián, abandonara el partido: "Dice muchas cosas, pero yo estaba seguro de que no lo dejaría".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras ha asegurado que se lleva "muy bien" con Rufián y ha restado importancia a las palabras del portavoz de ERC en el Congreso cuando el viernes pasado dijo había pensado en marcharse y el día anterior había estado "a punto" de hacerlo.

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"Yo siempre he dicho que Esquerra Republicana se presentaría como Esquerra Republicana y solo como Esquerra Republicana y que Gabriel sería el cabeza de lista de ERC en el Congreso de los Diputados. Siempre lo he dicho, lo tenía clarísimo y así ha sido", ha remarcado.

Junqueras ha puesto en valor el acuerdo cerrado con Podemos, en virtud del cual el partido morado no se presenta en Cataluña, ERC incorpora a cuatro miembros en sus listas -uno en la sexta posición por Barcelona- y Rufián y la presidenciable de Podemos, Irene Montero harán actos conjuntamente.

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En concreto, ha señalado que harán dos actos conjuntos en Cataluña, el primero de ellos este sábado en el barrio de Nou Barris de Barcelona.

"Aquella gente a la que le cae bien Podemos, sabe que puede votar a ERC porque Podemos pide el voto para Esquerra. Y aquella gente a la que le cae mal Podemos, ha de estar eufórica porque hemos conseguido que Podemos no se presente. Una vez más, ERC ha encontrado una fórmula que da satisfacción a aquellos que están a favor de Podemos y a aquellos que están en contra de Podemos", ha señalado.EFE

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