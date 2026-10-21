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Íñigo Pérez cumplirá en Mestalla su partido 100 en Primera

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Vila-real (Castellón), 21 oct (EFE).- Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, equipo que se enfrenta al Valencia este sábado en Mestalla en Liga, cumplirá en dicho escenario su partido liguero número 100 en un banquillo de Primera división.

El técnico navarro, que se estrenó en la máxima categoría en febrero de 2024 al frente del Rayo Vallecano, ha dirigido desde entonces 99 partidos con un balance de 30 victorias, 35 empates y 34 derrotas.

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En la temporada 2023-2024 se hizo cargo del banquillo vallecano a mitad de temporada tras la destitución de Francisco Rodríguez y consiguió la permanencia del equipo en Primera.

En las siguientes dos campañas clasificó al conjunto madrileño en octava posición lo que le permitió disputar competición europea por primera vez en la historia del club.

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Además, en su estreno en Europa logró alcanzar la final de la Liga de Conferencia que perdió ante el Crystal Palace inglés por 1-0 en Leipzig (Alemania).

Al término de la pasada campaña se comprometió con el Villarreal hasta junio de 2029 y su arranque liguero ha sido un tanto irregular con 2 triunfos, 3 empates y 4 derrotas en sus primeros neve compromisos lo que le ha situado en la duodécima posición. EFE

epb sm/og

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